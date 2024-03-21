Экс-менеджера РЖД осудили за майнинг криптовалюты за счет предприятия

Экс-начальнику Челябинской дирекции связи ОАО «РЖД» вынесен приговор по уголовному делу за незаконный майнинг на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщили 22 марта в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего начальника Челябинской дирекции связи. Он признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2020 году мужчина установил в служебных помещениях Челябинской дирекции связи оборудование для майнинга криптовалюты. Обеспечить установку и работоспособность оборудования он приказал подчиненным. Затраты на электроэнергию несло ОАО «РЖД». Ущерб превысил сто тысяч рублей. После раскрытия преступления руководитель возместил ущерб предприятию.
Райсуд назначил экс-руководителю наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей Осужденный обжаловал решение в апелляционной инстанции, однако челябинским областным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу.
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