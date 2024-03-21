Происшествия Криминал Экс-менеджера РЖД осудили за майнинг криптовалюты за счет предприятия 22 марта 2024 в 13:34 Размер текста - 17 + Мужчина добывал криптовалюту за счет работодателя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Экс-начальнику Челябинской дирекции связи ОАО «РЖД» вынесен приговор по уголовному делу за незаконный майнинг на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщили 22 марта в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего начальника Челябинской дирекции связи. Он признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщили в пресс-службе ведомства. В 2020 году мужчина установил в служебных помещениях Челябинской дирекции связи оборудование для майнинга криптовалюты. Обеспечить установку и работоспособность оборудования он приказал подчиненным. Затраты на электроэнергию несло ОАО «РЖД». Ущерб превысил сто тысяч рублей. После раскрытия преступления руководитель возместил ущерб предприятию. Райсуд назначил экс-руководителю наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей Осужденный обжаловал решение в апелляционной инстанции, однако челябинским областным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Экс-начальнику Челябинской дирекции связи ОАО «РЖД» вынесен приговор по уголовному делу за незаконный майнинг на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщили 22 марта в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего начальника Челябинской дирекции связи. Он признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщили в пресс-службе ведомства. В 2020 году мужчина установил в служебных помещениях Челябинской дирекции связи оборудование для майнинга криптовалюты. Обеспечить установку и работоспособность оборудования он приказал подчиненным. Затраты на электроэнергию несло ОАО «РЖД». Ущерб превысил сто тысяч рублей. После раскрытия преступления руководитель возместил ущерб предприятию. Райсуд назначил экс-руководителю наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей Осужденный обжаловал решение в апелляционной инстанции, однако челябинским областным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям