21 марта 2024

Экс-менеджера РЖД осудили за майнинг криптовалюты за счет предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина добывал криптовалюту за счет работодателя Фото:

Экс-начальнику Челябинской дирекции связи ОАО «РЖД» вынесен приговор по уголовному делу за незаконный майнинг на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщили 22 марта в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего начальника Челябинской дирекции связи. Он признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2020 году мужчина установил в служебных помещениях Челябинской дирекции связи оборудование для майнинга криптовалюты. Обеспечить установку и работоспособность оборудования он приказал подчиненным. Затраты на электроэнергию несло ОАО «РЖД». Ущерб превысил сто тысяч рублей. После раскрытия преступления руководитель возместил ущерб предприятию.

Райсуд назначил экс-руководителю наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей Осужденный обжаловал решение в апелляционной инстанции, однако челябинским областным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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Экс-начальнику Челябинской дирекции связи ОАО «РЖД» вынесен приговор по уголовному делу за незаконный майнинг на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщили 22 марта в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего начальника Челябинской дирекции связи. Он признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщили в пресс-службе ведомства. В 2020 году мужчина установил в служебных помещениях Челябинской дирекции связи оборудование для майнинга криптовалюты. Обеспечить установку и работоспособность оборудования он приказал подчиненным. Затраты на электроэнергию несло ОАО «РЖД». Ущерб превысил сто тысяч рублей. После раскрытия преступления руководитель возместил ущерб предприятию. Райсуд назначил экс-руководителю наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей Осужденный обжаловал решение в апелляционной инстанции, однако челябинским областным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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