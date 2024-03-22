Мэрия продаст с торгов участки под автостоянки в разных районах Челябинска. Скрин

Мэрия продаст с торгов четыре участка в двух районах Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Бисертская, 128. Екатеринбург, автостоянка
Участки под автостоянки можно будет взять в аренду, торги продут в электронной форме Фото:

Мэрия Челябинска выставит на торги право заключения договоров аренды четырех земельных участков под автостоянки. Два их них расположены в Ленинском и два участка — в Тракторозаводском районе города, сообщается на сайте мэрии.

«Продать на аукционе право заключения договоров пользования и благоустройства территорий общего пользования для размещения площадок автостоянок. Территории для размещения объектов благоустройства расположены по адресам: улица Горького, 61, улица Хохрякова, 30/4 в Тракторозаводском районе города Челябинска, а также по Копейскому шоссе,39А, а также по улице Игуменка, автодорога Меридиан в Ленинском районе города Челябинска в Ленинском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

Также на сайте сообщается, начальная цена земельных участков будет установлена в размере ежегодной платы за аренду земли, на которой будут размещены автостоянки. Аукцион планируется провести на электронной площадке.

Два земельных участка под автостоянки расположены в Ленинском и два участка — в Тракторозаводском районе Челябинска
Два земельных участка под автостоянки расположены в Ленинском и два участка — в Тракторозаводском районе Челябинска

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Мэрия Челябинска выставит на торги право заключения договоров аренды четырех земельных участков под автостоянки. Два их них расположены в Ленинском и два участка — в Тракторозаводском районе города, сообщается на сайте мэрии. «Продать на аукционе право заключения договоров пользования и благоустройства территорий общего пользования для размещения площадок автостоянок. Территории для размещения объектов благоустройства расположены по адресам: улица Горького, 61, улица Хохрякова, 30/4 в Тракторозаводском районе города Челябинска, а также по Копейскому шоссе,39А, а также по улице Игуменка, автодорога Меридиан в Ленинском районе города Челябинска в Ленинском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. Также на сайте сообщается, начальная цена земельных участков будет установлена в размере ежегодной платы за аренду земли, на которой будут размещены автостоянки. Аукцион планируется провести на электронной площадке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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