Мэрия Челябинска выставит на торги право заключения договоров аренды четырех земельных участков под автостоянки. Два их них расположены в Ленинском и два участка — в Тракторозаводском районе города, сообщается на сайте мэрии.
«Продать на аукционе право заключения договоров пользования и благоустройства территорий общего пользования для размещения площадок автостоянок. Территории для размещения объектов благоустройства расположены по адресам: улица Горького, 61, улица Хохрякова, 30/4 в Тракторозаводском районе города Челябинска, а также по Копейскому шоссе,39А, а также по улице Игуменка, автодорога Меридиан в Ленинском районе города Челябинска в Ленинском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.
Также на сайте сообщается, начальная цена земельных участков будет установлена в размере ежегодной платы за аренду земли, на которой будут размещены автостоянки. Аукцион планируется провести на электронной площадке.
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