Мэрия продаст с торгов участки под автостоянки в разных районах Челябинска. Скрин

Мэрия продаст с торгов четыре участка в двух районах Челябинска

22 марта 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Участки под автостоянки можно будет взять в аренду, торги продут в электронной форме Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэрия Челябинска выставит на торги право заключения договоров аренды четырех земельных участков под автостоянки. Два их них расположены в Ленинском и два участка — в Тракторозаводском районе города, сообщается на сайте мэрии. «Продать на аукционе право заключения договоров пользования и благоустройства территорий общего пользования для размещения площадок автостоянок. Территории для размещения объектов благоустройства расположены по адресам: улица Горького, 61, улица Хохрякова, 30/4 в Тракторозаводском районе города Челябинска, а также по Копейскому шоссе,39А, а также по улице Игуменка, автодорога Меридиан в Ленинском районе города Челябинска в Ленинском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. Также на сайте сообщается, начальная цена земельных участков будет установлена в размере ежегодной платы за аренду земли, на которой будут размещены автостоянки. Аукцион планируется провести на электронной площадке. Два земельных участка под автостоянки расположены в Ленинском и два участка — в Тракторозаводском районе Челябинска Скрин: пресс-служба администрации г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Челябинска выставит на торги право заключения договоров аренды четырех земельных участков под автостоянки. Два их них расположены в Ленинском и два участка — в Тракторозаводском районе города, сообщается на сайте мэрии. «Продать на аукционе право заключения договоров пользования и благоустройства территорий общего пользования для размещения площадок автостоянок. Территории для размещения объектов благоустройства расположены по адресам: улица Горького, 61, улица Хохрякова, 30/4 в Тракторозаводском районе города Челябинска, а также по Копейскому шоссе,39А, а также по улице Игуменка, автодорога Меридиан в Ленинском районе города Челябинска в Ленинском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. Также на сайте сообщается, начальная цена земельных участков будет установлена в размере ежегодной платы за аренду земли, на которой будут размещены автостоянки. Аукцион планируется провести на электронной площадке.