В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появились три стихийных мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Скорбим. Тагильчане несут цветы, игрушки и свечи к стихийным мемориалам в разных районах города. Площадь Трудовой доблести у вокзала, площади Славы и Танкостроителей в Дзержинском районе», — написал в своем telegram-канале Пинаев.
Мэр также прикрепил фотографии мемориалов, к которым тагильчане принесли сотни игрушек и цветов. Такие акции в день траура прошли по всей стране. Самая крупная — у самого «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, где 22 марта вооруженные мужчины расстреляли людей. Сейчас им избирается мера пресечения.
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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появились три стихийных мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Скорбим. Тагильчане несут цветы, игрушки и свечи к стихийным мемориалам в разных районах города. Площадь Трудовой доблести у вокзала, площади Славы и Танкостроителей в Дзержинском районе», — написал в своем telegram-канале Пинаев. Мэр также прикрепил фотографии мемориалов, к которым тагильчане принесли сотни игрушек и цветов. Такие акции в день траура прошли по всей стране. Самая крупная — у самого «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, где 22 марта вооруженные мужчины расстреляли людей. Сейчас им избирается мера пресечения.