В Нижнем Тагиле появились три стихийных мемориала в память о жертвах теракта. Фото

25 марта 2024 в 02:59 Размер текста - 17 +

К мемориалам горожане несут цветы, игрушки и фотографии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появились три стихийных мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Скорбим. Тагильчане несут цветы, игрушки и свечи к стихийным мемориалам в разных районах города. Площадь Трудовой доблести у вокзала, площади Славы и Танкостроителей в Дзержинском районе», — написал в своем telegram-канале Пинаев. Мэр также прикрепил фотографии мемориалов, к которым тагильчане принесли сотни игрушек и цветов. Такие акции в день траура прошли по всей стране. Самая крупная — у самого «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, где 22 марта вооруженные мужчины расстреляли людей. Сейчас им избирается мера пресечения. Фото: telegram-канал Владислава Пинаева (https://t.me/vladislav_pinaev/871?single) Фото: telegram-канал Владислава Пинаева (https://t.me/vladislav_pinaev/871?single) Фото: telegram-канал Владислава Пинаева (https://t.me/vladislav_pinaev/871?single) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появились три стихийных мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Скорбим. Тагильчане несут цветы, игрушки и свечи к стихийным мемориалам в разных районах города. Площадь Трудовой доблести у вокзала, площади Славы и Танкостроителей в Дзержинском районе», — написал в своем telegram-канале Пинаев. Мэр также прикрепил фотографии мемориалов, к которым тагильчане принесли сотни игрушек и цветов. Такие акции в день траура прошли по всей стране. Самая крупная — у самого «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, где 22 марта вооруженные мужчины расстреляли людей. Сейчас им избирается мера пресечения.