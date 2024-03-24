24 марта 2024
23 марта 2024

В Нижнем Тагиле появились три стихийных мемориала в память о жертвах теракта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Траурная акция по погибшим в теракте Крокус Сити Холла. Тюмень , акция памяти, траур, возложение цветов, цветы, стихийный мемориал, мемориал, траурная акция
К мемориалам горожане несут цветы, игрушки и фотографии Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появились три стихийных мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Скорбим. Тагильчане несут цветы, игрушки и свечи к стихийным мемориалам в разных районах города. Площадь Трудовой доблести у вокзала, площади Славы и Танкостроителей в Дзержинском районе», — написал в своем telegram-канале Пинаев.

Мэр также прикрепил фотографии мемориалов, к которым тагильчане принесли сотни игрушек и цветов. Такие акции в день траура прошли по всей стране. Самая крупная — у самого «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, где 22 марта вооруженные мужчины расстреляли людей. Сейчас им избирается мера пресечения.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появились три стихийных мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Скорбим. Тагильчане несут цветы, игрушки и свечи к стихийным мемориалам в разных районах города. Площадь Трудовой доблести у вокзала, площади Славы и Танкостроителей в Дзержинском районе», — написал в своем telegram-канале Пинаев. Мэр также прикрепил фотографии мемориалов, к которым тагильчане принесли сотни игрушек и цветов. Такие акции в день траура прошли по всей стране. Самая крупная — у самого «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, где 22 марта вооруженные мужчины расстреляли людей. Сейчас им избирается мера пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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