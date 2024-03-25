Economist: новый альянс России, появившийся из-за санкций, обернется Западу кошмаром

Economist: альянс РФ, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для Запада

25 марта 2024 в 07:56 Размер текста - 17 +

Новый альянс сможет обойти западные санкции Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Альянс РФ, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников. Об этом сообщили в издании The Economist. По словам авторов статьи, альянс трех стран появился из-за западных санкций. «Все три страны состоят в одних и те же международных клубах вроде того же БРИКС. Двусторонняя торговля между ними растет <…> Для Америки и ее союзникам это грозит обернуться кошмаром», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что РФ, Китай и Иран продумывают планы создания беспошлинных блоков, новых платежных систем и торговых маршрутов для обхода территорий, контролируемых Западом. В материале подчеркнули, что санкционное давление западных стран объединило три страны в борьбе с общим врагом и поддержке идеи многополярного мира, в котором «владычествовать Америке уже не суждено». По словам авторов статьи, развивающаяся «антизападная ось» поможет странам обойти санкции, одерживать победы и привлекать других игроков на свою сторону. Ранее командующий ВМС иранской армии Шахрам Ирани заявил, что Иран, Россия и Китай проведут в марте совместные военные морские учения, передает «Национальная служба новостей». Газета The Guardian сообщила, что РФ, Китай и Иран якобы могут атаковать Великобританию через Ирландию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Альянс РФ, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников. Об этом сообщили в издании The Economist. По словам авторов статьи, альянс трех стран появился из-за западных санкций. «Все три страны состоят в одних и те же международных клубах вроде того же БРИКС. Двусторонняя торговля между ними растет <…> Для Америки и ее союзникам это грозит обернуться кошмаром», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что РФ, Китай и Иран продумывают планы создания беспошлинных блоков, новых платежных систем и торговых маршрутов для обхода территорий, контролируемых Западом. В материале подчеркнули, что санкционное давление западных стран объединило три страны в борьбе с общим врагом и поддержке идеи многополярного мира, в котором «владычествовать Америке уже не суждено». По словам авторов статьи, развивающаяся «антизападная ось» поможет странам обойти санкции, одерживать победы и привлекать других игроков на свою сторону. Ранее командующий ВМС иранской армии Шахрам Ирани заявил, что Иран, Россия и Китай проведут в марте совместные военные морские учения, передает «Национальная служба новостей». Газета The Guardian сообщила, что РФ, Китай и Иран якобы могут атаковать Великобританию через Ирландию.