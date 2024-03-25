Горожанка рассказала о масштабном пожаре, вспыхнувшем в Перми. Фото, видео

В микрорайоне Висим в Перми загорелся дом

25 марта 2024 в 22:04 Размер текста - 17 +

К месту возгорания прибыли спасатели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пожар в микрорайоне Висим в Перми был виден из окон домов, расположенных по соседству. Инцидент произошел вечером 25 марта, рассказала URA.RU читательница. «В окно увидела огромный пожар. Горит большой дом в микрорайоне Висим. Надеюсь, без жертв», — пояснила собеседница агентства. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили URA.RU, что возгорание произошло на улице Борчаниновской. На месте происшествия работают спасатели. Более детальная информация будет обнародована позднее. От места пожара поднимается густой столб дыма Фото: предоставлено читательницей URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар в микрорайоне Висим в Перми был виден из окон домов, расположенных по соседству. Инцидент произошел вечером 25 марта, рассказала URA.RU читательница. «В окно увидела огромный пожар. Горит большой дом в микрорайоне Висим. Надеюсь, без жертв», — пояснила собеседница агентства. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили URA.RU, что возгорание произошло на улице Борчаниновской. На месте происшествия работают спасатели. Более детальная информация будет обнародована позднее.