К месту возгорания прибыли спасатели
Пожар в микрорайоне Висим в Перми был виден из окон домов, расположенных по соседству. Инцидент произошел вечером 25 марта, рассказала URA.RU читательница.
«В окно увидела огромный пожар. Горит большой дом в микрорайоне Висим. Надеюсь, без жертв», — пояснила собеседница агентства.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили URA.RU, что возгорание произошло на улице Борчаниновской. На месте происшествия работают спасатели. Более детальная информация будет обнародована позднее.
От места пожара поднимается густой столб дыма
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