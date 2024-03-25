Евросоюз не нашел доказательств, что Украина связана с терактом в «Крокусе»

25 марта 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

У ЕС нет доказательств причастности Украины к теракту, заявил Петер Стано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» У Евросоюза нет доказательств, что Украина причастна к теракту в «Крокус сити холле» 22 марта в подмосковном Красногорске. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Евросоюз не имеет никаких доказательств того, что Украина может быть связана с терактом в „Крокус сити холле“ в Подмосковье», — сказал Стано. Его слова приводит ТАСС. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев допускал причастность Киева к теракту в «Крокусе». Экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов также высказал версию, что террористов вербовали через посольство Украины в Душанбе. А президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам сообщал, что боевикам после теракта «подготовили окно» через Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Евросоюза нет доказательств, что Украина причастна к теракту в «Крокус сити холле» 22 марта в подмосковном Красногорске. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Евросоюз не имеет никаких доказательств того, что Украина может быть связана с терактом в „Крокус сити холле“ в Подмосковье», — сказал Стано. Его слова приводит ТАСС. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев допускал причастность Киева к теракту в «Крокусе». Экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов также высказал версию, что террористов вербовали через посольство Украины в Душанбе. А президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам сообщал, что боевикам после теракта «подготовили окно» через Украину.