Евросоюз не нашел доказательств, что Украина связана с терактом в «Крокусе»

У Евросоюза нет доказательств, что Украина причастна к теракту в «Крокус сити холле» 22 марта в подмосковном Красногорске. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Евросоюз не имеет никаких доказательств того, что Украина может быть связана с терактом в „Крокус сити холле“ в Подмосковье», — сказал Стано. Его слова приводит ТАСС.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев допускал причастность Киева к теракту в «Крокусе». Экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов также высказал версию, что террористов вербовали через посольство Украины в Душанбе. А президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам сообщал, что боевикам после теракта «подготовили окно» через Украину.
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