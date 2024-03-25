Евросоюз не нашел доказательств, что Украина связана с терактом в «Крокусе»

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У ЕС нет доказательств причастности Украины к теракту, заявил Петер Стано Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

У Евросоюза нет доказательств, что Украина причастна к теракту в «Крокус сити холле» 22 марта в подмосковном Красногорске. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Евросоюз не имеет никаких доказательств того, что Украина может быть связана с терактом в „Крокус сити холле“ в Подмосковье», — сказал Стано. Его слова приводит ТАСС.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев допускал причастность Киева к теракту в «Крокусе». Экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов также высказал версию, что террористов вербовали через посольство Украины в Душанбе. А президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам сообщал, что боевикам после теракта «подготовили окно» через Украину.

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У Евросоюза нет доказательств, что Украина причастна к теракту в «Крокус сити холле» 22 марта в подмосковном Красногорске. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Евросоюз не имеет никаких доказательств того, что Украина может быть связана с терактом в „Крокус сити холле“ в Подмосковье», — сказал Стано. Его слова приводит ТАСС. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев допускал причастность Киева к теракту в «Крокусе». Экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов также высказал версию, что террористов вербовали через посольство Украины в Душанбе. А президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам сообщал, что боевикам после теракта «подготовили окно» через Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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