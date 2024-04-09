Кинокомпания Red Pepper Film из Екатеринбурга и журнал «Главбух» закончили съемки проекта, вдохновленного хитом группы «Комбинация». В фильм «Бухгалтер» снялись народная артистка России Ирина Пегова, экс-солистка группы Cream Soda, певица ANNA (Анна Романовская), актер Геннадий Блинов и музыкант Антоха МС. Премьера намечена на 23 апреля, рассказали URA.RU представители Red Pepper Film.
Сюжет развивается вокруг бухгалтера Ирины, которая в день рождения вспоминает, как она начинала свой путь в профессии. Благодаря музыке, она переносится в 90-годы, вспоминает теплые отношения с коллегами и как они радовались простым вещам.
«Героиня Ирины Пеговой уже появлялась в двух короткометражках, которые мы делали вместе с журналом„Главбухом“. Первое появление — фильм „Любовь“ Вани Соснина, второе — „Карантин“ Саши Ханта. Я решил развить эту персонажную линию в некую вселенную „Главбуха“, где наша героиня меняется от фильма к фильму (что-то в стиле „Дневник Бриджит Джонс“)», — рассказал режиссер Максим Якимов.
Ранее Red Pepper Film снял документальный фильм о балете «Сказки Перро». Это первая постановка Максима Петрова в роли художественного руководителя «Урал Оперы Балета». О том, каким балет вышел по итогу, — в материале в URA.RU.
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