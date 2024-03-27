Обвиняемый в заказном убийстве свердловского бизнесмена выступил с речью в суде

27 марта 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Насими Мамедов считает, что доказательств его вины нет Фото: Илья Московец © URA.RU Насими Мамедов, обвиняемый в убийстве екатеринбургского предпринимателя Алексея Зубакина в 2000 году, выступил с последним словом в суде. Он заявил, что фактических доказательств его причастности к преступлению нет, передает корреспондент URA.RU из зала Кировского районного суда Екатеринбурга. «Самое страшное для человека — неопределенность, когда мы не знаем, что с нами случится. Сегодня такова моя жизнь, все началось два года назад, я долго не верил в происходящее. … Небритый парень, неславянской внешности, собраны все стереотипы. Но вам (присяжным — прим. URA.RU) не предоставили ни одного фактического доказательства, есть лишь показания [посредника Михаила] Клока. … Я не виновен», — заявил Насими Мамедов. Он признался, что виновен только в том, что работал водителем у Клока (считается экс-лидером ОПГ, сам это отрицает). «Я хотел зарабатывать, встречаться с девушкой. Я заплатил большую цену за это», — сказал Мамедов. И продолжил: «Почему после первого суда я не покинул Россию? Я был за границей несколько раз, выезжал по работе и в отпуск. Я выбрал право бороться. И приду в пятницу (29 марта), когда вы (присяжные — прим. URA.RU) будете выносить вердикт. Хочу обратиться к потерпевшим. Горечь всегда будет в вашем сердце. Но неужели вам станет лучше, если в тюрьму сядет невиновный человек? Я не убивал Алексея Зубакина», — продолжил Мамедов. В конце он поблагодарил друзей за поддержку. Мамедова обвиняют в заказном убийстве уже во второй раз. В 2023 году он был оправдан присяжными. Затем Свердловский областной суд вернул дело на повторное рассмотрение. К моменту один из фигурантов дела — Дмитрий Дейч, которого следствие считает заказчиком убийства, — умер, а Клока до сих пор судят. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Насими Мамедов, обвиняемый в убийстве екатеринбургского предпринимателя Алексея Зубакина в 2000 году, выступил с последним словом в суде. Он заявил, что фактических доказательств его причастности к преступлению нет, передает корреспондент URA.RU из зала Кировского районного суда Екатеринбурга. «Самое страшное для человека — неопределенность, когда мы не знаем, что с нами случится. Сегодня такова моя жизнь, все началось два года назад, я долго не верил в происходящее. … Небритый парень, неславянской внешности, собраны все стереотипы. Но вам (присяжным — прим. URA.RU) не предоставили ни одного фактического доказательства, есть лишь показания [посредника Михаила] Клока. … Я не виновен», — заявил Насими Мамедов. Он признался, что виновен только в том, что работал водителем у Клока (считается экс-лидером ОПГ, сам это отрицает). «Я хотел зарабатывать, встречаться с девушкой. Я заплатил большую цену за это», — сказал Мамедов. И продолжил: «Почему после первого суда я не покинул Россию? Я был за границей несколько раз, выезжал по работе и в отпуск. Я выбрал право бороться. И приду в пятницу (29 марта), когда вы (присяжные — прим. URA.RU) будете выносить вердикт. Хочу обратиться к потерпевшим. Горечь всегда будет в вашем сердце. Но неужели вам станет лучше, если в тюрьму сядет невиновный человек? Я не убивал Алексея Зубакина», — продолжил Мамедов. В конце он поблагодарил друзей за поддержку. Мамедова обвиняют в заказном убийстве уже во второй раз. В 2023 году он был оправдан присяжными. Затем Свердловский областной суд вернул дело на повторное рассмотрение. К моменту один из фигурантов дела — Дмитрий Дейч, которого следствие считает заказчиком убийства, — умер, а Клока до сих пор судят. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.