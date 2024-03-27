На СВО погиб многодетный отец из Пермского края Михаил Корякин

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Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, Ситину Ивану, погибшему в зоне СВО. Курган, гвоздики, открытие памятника, цветы, похороны, открытие мемориала
Михаил Корякин погиб 25 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине в зоне специальной военной операции погиб боец из Пермского края Михаил Корякин. У мужчины остались жена и четверо детей.

«В ноябре 2023 года Михаил принял решение пойти на службу по контракту. Он храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. При выполнении задания 25 февраля 2024 года погиб. У Михаила остались жена и четверо детей», — сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа.

В администрации также уточнили, что Михаил родился в селе Медянка Ординского района. После окончания школы поступил в Кунгурский автотранспортный колледж, а затем устроился работать вахтовым методом. Прощание с бойцом состоится 28 марта в 12:00 в селе Ошиб на улице Центральной, 3.

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На Украине в зоне специальной военной операции погиб боец из Пермского края Михаил Корякин. У мужчины остались жена и четверо детей. «В ноябре 2023 года Михаил принял решение пойти на службу по контракту. Он храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. При выполнении задания 25 февраля 2024 года погиб. У Михаила остались жена и четверо детей», — сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа. В администрации также уточнили, что Михаил родился в селе Медянка Ординского района. После окончания школы поступил в Кунгурский автотранспортный колледж, а затем устроился работать вахтовым методом. Прощание с бойцом состоится 28 марта в 12:00 в селе Ошиб на улице Центральной, 3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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