На СВО погиб многодетный отец из Пермского края Михаил Корякин

На Украине в зоне специальной военной операции погиб боец из Пермского края Михаил Корякин. У мужчины остались жена и четверо детей.
«В ноябре 2023 года Михаил принял решение пойти на службу по контракту. Он храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. При выполнении задания 25 февраля 2024 года погиб. У Михаила остались жена и четверо детей», — сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа.
В администрации также уточнили, что Михаил родился в селе Медянка Ординского района. После окончания школы поступил в Кунгурский автотранспортный колледж, а затем устроился работать вахтовым методом. Прощание с бойцом состоится 28 марта в 12:00 в селе Ошиб на улице Центральной, 3.
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