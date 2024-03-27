На СВО погиб многодетный отец из Пермского края Михаил Корякин

27 марта 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Михаил Корякин погиб 25 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине в зоне специальной военной операции погиб боец из Пермского края Михаил Корякин. У мужчины остались жена и четверо детей. «В ноябре 2023 года Михаил принял решение пойти на службу по контракту. Он храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. При выполнении задания 25 февраля 2024 года погиб. У Михаила остались жена и четверо детей», — сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа. В администрации также уточнили, что Михаил родился в селе Медянка Ординского района. После окончания школы поступил в Кунгурский автотранспортный колледж, а затем устроился работать вахтовым методом. Прощание с бойцом состоится 28 марта в 12:00 в селе Ошиб на улице Центральной, 3. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине в зоне специальной военной операции погиб боец из Пермского края Михаил Корякин. У мужчины остались жена и четверо детей. «В ноябре 2023 года Михаил принял решение пойти на службу по контракту. Он храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. При выполнении задания 25 февраля 2024 года погиб. У Михаила остались жена и четверо детей», — сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа. В администрации также уточнили, что Михаил родился в селе Медянка Ординского района. После окончания школы поступил в Кунгурский автотранспортный колледж, а затем устроился работать вахтовым методом. Прощание с бойцом состоится 28 марта в 12:00 в селе Ошиб на улице Центральной, 3.