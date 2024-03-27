ФСБ и полиция задержали подростка за лжеминирование школы в ХМАО

28 марта 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Подростку грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО ФСБ совместно с полицией задержали 16-летнего подростка за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Он по телефону лжеминировал школу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах ФСБ по Тюменской области и УМВД ХМАО. «Задержан житель Нижневартовска, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в одном из общеобразовательных учреждений ХМАО. Им оказался 16-летний подросток. По имеющимся сведениям, подозреваемый сообщил по телефону в МЧС города о якобы находящемся в здании средней общеобразовательной школы взрывного устройства. По словам несовершеннолетнего, он сделал это из хулиганских побуждений», — рассказали в пресс-службе ФСБ по Тюменской области. В пресс-службе окружной полиции сообщили, что на подростка заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение). «Ожидать решения суда он будет под подпиской о невыезде», — прокомментировали в УМВД ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО ФСБ совместно с полицией задержали 16-летнего подростка за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Он по телефону лжеминировал школу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах ФСБ по Тюменской области и УМВД ХМАО. «Задержан житель Нижневартовска, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в одном из общеобразовательных учреждений ХМАО. Им оказался 16-летний подросток. По имеющимся сведениям, подозреваемый сообщил по телефону в МЧС города о якобы находящемся в здании средней общеобразовательной школы взрывного устройства. По словам несовершеннолетнего, он сделал это из хулиганских побуждений», — рассказали в пресс-службе ФСБ по Тюменской области. В пресс-службе окружной полиции сообщили, что на подростка заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение). «Ожидать решения суда он будет под подпиской о невыезде», — прокомментировали в УМВД ХМАО.