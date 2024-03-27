27 марта 2024

ФСБ и полиция задержали подростка за лжеминирование школы в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен. Курган, егэ, полиция, школа, металлоискатель, ученики, школьная парта
Подростку грозит до пяти лет лишения свободы Фото:

В ХМАО ФСБ совместно с полицией задержали 16-летнего подростка за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Он по телефону лжеминировал школу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах ФСБ по Тюменской области и УМВД ХМАО.

«Задержан житель Нижневартовска, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в одном из общеобразовательных учреждений ХМАО. Им оказался 16-летний подросток. По имеющимся сведениям, подозреваемый сообщил по телефону в МЧС города о якобы находящемся в здании средней общеобразовательной школы взрывного устройства. По словам несовершеннолетнего, он сделал это из хулиганских побуждений», — рассказали в пресс-службе ФСБ по Тюменской области.

В пресс-службе окружной полиции сообщили, что на подростка заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение). «Ожидать решения суда он будет под подпиской о невыезде», — прокомментировали в УМВД ХМАО.

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В ХМАО ФСБ совместно с полицией задержали 16-летнего подростка за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Он по телефону лжеминировал школу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах ФСБ по Тюменской области и УМВД ХМАО. «Задержан житель Нижневартовска, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в одном из общеобразовательных учреждений ХМАО. Им оказался 16-летний подросток. По имеющимся сведениям, подозреваемый сообщил по телефону в МЧС города о якобы находящемся в здании средней общеобразовательной школы взрывного устройства. По словам несовершеннолетнего, он сделал это из хулиганских побуждений», — рассказали в пресс-службе ФСБ по Тюменской области. В пресс-службе окружной полиции сообщили, что на подростка заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение). «Ожидать решения суда он будет под подпиской о невыезде», — прокомментировали в УМВД ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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