На месте ЧП работают специалисты
В Асбесте (Свердловская область) днем 27 марта на станции «Фабрика 6» грузовой поезд сошел с рельсов. На месте происшествия работает оперативная бригада. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«ЧП в комбинате. Пострадавших нет», — пишет telegram-канал «Типичный Асбест». Ссылаясь на ПАО «Ураласбест», издание отмечает, что сход состава произошел из-за неисправности стрелочного перевода. В настоящее время проводится расследование.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Уральскую транспортную прокуратуру. На момент публикации ответ получить не удалось.
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