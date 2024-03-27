27 марта 2024

В Свердловской области грузовой состав сошел с рельсов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт трамвайного полотна и дорожного покрытия на Эльмаше. Екатеринбург, рельсы, трамвайное полотно
На месте ЧП работают специалисты Фото:

В Асбесте (Свердловская область) днем 27 марта на станции «Фабрика 6» грузовой поезд сошел с рельсов. На месте происшествия работает оперативная бригада. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«ЧП в комбинате. Пострадавших нет», — пишет telegram-канал «Типичный Асбест». Ссылаясь на ПАО «Ураласбест», издание отмечает, что сход состава произошел из-за неисправности стрелочного перевода. В настоящее время проводится расследование.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Уральскую транспортную прокуратуру. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Асбесте (Свердловская область) днем 27 марта на станции «Фабрика 6» грузовой поезд сошел с рельсов. На месте происшествия работает оперативная бригада. Информация об этом появилась в социальных сетях. «ЧП в комбинате. Пострадавших нет», — пишет telegram-канал «Типичный Асбест». Ссылаясь на ПАО «Ураласбест», издание отмечает, что сход состава произошел из-за неисправности стрелочного перевода. В настоящее время проводится расследование. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Уральскую транспортную прокуратуру. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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