В Челябинске выведут 22 новых автобуса на популярный маршрут

В Челябинске 22 новых автобуса выйдут на маршрут №22А
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый автобус с гармошкой. Челябинск, остановка общественного транспорта, пассажиры, пассажирский транспорт, городской транспорт, автобус с гармошкой
Автобувы выйдут на линию уже в начале апреля Фото:

В Челябинске в начале апреля выведут на востребованный маршрут № 22А «Александра Шмакова — Училище». Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.

«В марте 2024 года в Челябинск поступили 22 автобуса среднего классадля маршрута № 22А „Александра Шмакова — Училище“. Выход автобусов на маршрут планируется в начале апреля», — уточнили в telegram-канале ведомства.

В ведомстве добавили, что сейчас транспорт проходит подготовку для выхода на маршрут, а также получает брендированный вид в соответствии с требованиями к оформлению надписей, утвержденных для Челябинской агломерации. В рамках поставки по договору лизинга между перевозчиком ООО «Альфа» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания», автобусы поступили с кондиционерами, USB-зарядками, валидаторами, видеонаблюдением и доступом для маломобильных групп населения.

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В Челябинске в начале апреля выведут на востребованный маршрут № 22А «Александра Шмакова — Училище». Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. «В марте 2024 года в Челябинск поступили 22 автобуса среднего классадля маршрута № 22А „Александра Шмакова — Училище“. Выход автобусов на маршрут планируется в начале апреля», — уточнили в telegram-канале ведомства. В ведомстве добавили, что сейчас транспорт проходит подготовку для выхода на маршрут, а также получает брендированный вид в соответствии с требованиями к оформлению надписей, утвержденных для Челябинской агломерации. В рамках поставки по договору лизинга между перевозчиком ООО «Альфа» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания», автобусы поступили с кондиционерами, USB-зарядками, валидаторами, видеонаблюдением и доступом для маломобильных групп населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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