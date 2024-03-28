В Челябинске выведут 22 новых автобуса на популярный маршрут

В Челябинске в начале апреля выведут на востребованный маршрут № 22А «Александра Шмакова — Училище». Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.
«В марте 2024 года в Челябинск поступили 22 автобуса среднего классадля маршрута № 22А „Александра Шмакова — Училище“. Выход автобусов на маршрут планируется в начале апреля», — уточнили в telegram-канале ведомства.
В ведомстве добавили, что сейчас транспорт проходит подготовку для выхода на маршрут, а также получает брендированный вид в соответствии с требованиями к оформлению надписей, утвержденных для Челябинской агломерации. В рамках поставки по договору лизинга между перевозчиком ООО «Альфа» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания», автобусы поступили с кондиционерами, USB-зарядками, валидаторами, видеонаблюдением и доступом для маломобильных групп населения.
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