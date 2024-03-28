В Челябинске выведут 22 новых автобуса на популярный маршрут

В Челябинске 22 новых автобуса выйдут на маршрут №22А

28 марта 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Автобувы выйдут на линию уже в начале апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в начале апреля выведут на востребованный маршрут № 22А «Александра Шмакова — Училище». Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. «В марте 2024 года в Челябинск поступили 22 автобуса среднего классадля маршрута № 22А „Александра Шмакова — Училище“. Выход автобусов на маршрут планируется в начале апреля», — уточнили в telegram-канале ведомства. В ведомстве добавили, что сейчас транспорт проходит подготовку для выхода на маршрут, а также получает брендированный вид в соответствии с требованиями к оформлению надписей, утвержденных для Челябинской агломерации. В рамках поставки по договору лизинга между перевозчиком ООО «Альфа» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания», автобусы поступили с кондиционерами, USB-зарядками, валидаторами, видеонаблюдением и доступом для маломобильных групп населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в начале апреля выведут на востребованный маршрут № 22А «Александра Шмакова — Училище». Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. «В марте 2024 года в Челябинск поступили 22 автобуса среднего классадля маршрута № 22А „Александра Шмакова — Училище“. Выход автобусов на маршрут планируется в начале апреля», — уточнили в telegram-канале ведомства. В ведомстве добавили, что сейчас транспорт проходит подготовку для выхода на маршрут, а также получает брендированный вид в соответствии с требованиями к оформлению надписей, утвержденных для Челябинской агломерации. В рамках поставки по договору лизинга между перевозчиком ООО «Альфа» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания», автобусы поступили с кондиционерами, USB-зарядками, валидаторами, видеонаблюдением и доступом для маломобильных групп населения.