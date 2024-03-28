Ивлев выгнал с шоу заведующего челябинской заводской столовой из-за эчпочмака

Ведущий кулинарного ток-шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница» Константин Ивлев выгнал с проекта челябинского повара и заведующего заводской столовой Николая Герболя. Участника отправили домой из-за того, что он при готовке перепутал тесто для эчпочмака.
«Ты никогда не слышал, что такое эчпочмак? Значит с техническим заданием не справился!» — заявил Ивлев и отправил участника шоу домой, отказавшись пробовать блюдо.
При готовке татаро-башкирского пирожка Герболь перепутал тесто — вместо дрожжевого теста он использовал песочное. Николай также рассказал во время передачи, что управляет заводской столовой в Челябинске, где ежедневно кормит около 70 человек.
Герболь стал участником кастинга шоу «Битва шефов» в середине марта. Челябинец принес на кастинг ленивые голубцы с говяжьими щечками. Блюдо по авторскому рецепту очень понравилось Ивлеву.
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