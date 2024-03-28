Ивлев выгнал с шоу заведующего челябинской заводской столовой из-за эчпочмака

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Интервью с Константином Ивлевым в ресторане Le Bourg 1905. Екатеринбург, ивлев константин
Шефу не понравилось, что челябинец перепутал тесто Фото:

Ведущий кулинарного ток-шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница» Константин Ивлев выгнал с проекта челябинского повара и заведующего заводской столовой Николая Герболя. Участника отправили домой из-за того, что он при готовке перепутал тесто для эчпочмака.

«Ты никогда не слышал, что такое эчпочмак? Значит с техническим заданием не справился!» — заявил Ивлев и отправил участника шоу домой, отказавшись пробовать блюдо.

При готовке татаро-башкирского пирожка Герболь перепутал тесто — вместо дрожжевого теста он использовал песочное. Николай также рассказал во время передачи, что управляет заводской столовой в Челябинске, где ежедневно кормит около 70 человек.

Герболь стал участником кастинга шоу «Битва шефов» в середине марта. Челябинец принес на кастинг ленивые голубцы с говяжьими щечками. Блюдо по авторскому рецепту очень понравилось Ивлеву.

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Ведущий кулинарного ток-шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница» Константин Ивлев выгнал с проекта челябинского повара и заведующего заводской столовой Николая Герболя. Участника отправили домой из-за того, что он при готовке перепутал тесто для эчпочмака. «Ты никогда не слышал, что такое эчпочмак? Значит с техническим заданием не справился!» — заявил Ивлев и отправил участника шоу домой, отказавшись пробовать блюдо. При готовке татаро-башкирского пирожка Герболь перепутал тесто — вместо дрожжевого теста он использовал песочное. Николай также рассказал во время передачи, что управляет заводской столовой в Челябинске, где ежедневно кормит около 70 человек. Герболь стал участником кастинга шоу «Битва шефов» в середине марта. Челябинец принес на кастинг ленивые голубцы с говяжьими щечками. Блюдо по авторскому рецепту очень понравилось Ивлеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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