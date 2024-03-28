28 марта 2024

Экс-замглавы пермской администрации Немирова устроилась в строительную фирму

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Строительная компания «ТАДК». Заозерный. Курган, строительная площадка, строительство, стройка, ТАДК
Ольга Немирова устроилась работать на ПЗСП Фото:

Бывшая заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова вернулась из Москвы. Экс-чиновница заняла должность директора по подготовке перспективного строительства в ПЗСП.

«Бывшая замглавы администрации Перми Ольга Немирова вернулась в Пермь из Москвы, где она работала в департаменте городского имущества города. Экс-чиновница трудоустроилась на ПЗСП», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Ольга Немирова работала в администрации Перми с 2010 года. Она возглавляла департамент земельных отношений, а затем стала заместителем главы администрации. В 2020 году она уволилась. В 2021 году переехала в Москву.

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Бывшая заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова вернулась из Москвы. Экс-чиновница заняла должность директора по подготовке перспективного строительства в ПЗСП. «Бывшая замглавы администрации Перми Ольга Немирова вернулась в Пермь из Москвы, где она работала в департаменте городского имущества города. Экс-чиновница трудоустроилась на ПЗСП», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Ольга Немирова работала в администрации Перми с 2010 года. Она возглавляла департамент земельных отношений, а затем стала заместителем главы администрации. В 2020 году она уволилась. В 2021 году переехала в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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