Экс-замглавы пермской администрации Немирова устроилась в строительную фирму

Ольга Немирова устроилась работать на ПЗСП
Бывшая заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова вернулась из Москвы. Экс-чиновница заняла должность директора по подготовке перспективного строительства в ПЗСП.
«Бывшая замглавы администрации Перми Ольга Немирова вернулась в Пермь из Москвы, где она работала в департаменте городского имущества города. Экс-чиновница трудоустроилась на ПЗСП», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Ольга Немирова работала в администрации Перми с 2010 года. Она возглавляла департамент земельных отношений, а затем стала заместителем главы администрации. В 2020 году она уволилась. В 2021 году переехала в Москву.
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