RT: боец ВС РФ чудом выжил при попадании авиабомбы в блиндаж

Российский военный с позывным «Соловей» чудом пережил попадание авиабомбы в блиндаж. Об этом боец рассказал в беседе с военным корреспондентом Владом Андрицой.
Военнослужащий заявил военкору, что в блиндаж, где он находился, попала бомба ФАБ, которая не разорвалась. «Мы сидим кушаем, пьем чай, я сижу на стуле. <…> И просто хлопок и удар. Я прихожу в себя, не пойму ничего, вся комната в пыли. Если бы был разрыв, нас бы не нашли вообще. Это был авиаудар, сильно спланированный», — заявил «Соловей», передает RT.
Ранее сообщалось, что военный с позывным «Тихий» выжил после того, как на него сбросили гранату с коптера. Боец отделался разорванной барабанной перепонкой и другими небольшими травмами.
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