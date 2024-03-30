RT: боец ВС РФ чудом выжил при попадании авиабомбы в блиндаж

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Боец с позывным «Соловей» пережил падение авиабомбы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский военный с позывным «Соловей» чудом пережил попадание авиабомбы в блиндаж. Об этом боец рассказал в беседе с военным корреспондентом Владом Андрицой.

Военнослужащий заявил военкору, что в блиндаж, где он находился, попала бомба ФАБ, которая не разорвалась. «Мы сидим кушаем, пьем чай, я сижу на стуле. <…> И просто хлопок и удар. Я прихожу в себя, не пойму ничего, вся комната в пыли. Если бы был разрыв, нас бы не нашли вообще. Это был авиаудар, сильно спланированный», — заявил «Соловей», передает RT.

Ранее сообщалось, что военный с позывным «Тихий» выжил после того, как на него сбросили гранату с коптера. Боец отделался разорванной барабанной перепонкой и другими небольшими травмами.

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Российский военный с позывным «Соловей» чудом пережил попадание авиабомбы в блиндаж. Об этом боец рассказал в беседе с военным корреспондентом Владом Андрицой. Военнослужащий заявил военкору, что в блиндаж, где он находился, попала бомба ФАБ, которая не разорвалась. «Мы сидим кушаем, пьем чай, я сижу на стуле. <…> И просто хлопок и удар. Я прихожу в себя, не пойму ничего, вся комната в пыли. Если бы был разрыв, нас бы не нашли вообще. Это был авиаудар, сильно спланированный», — заявил «Соловей», передает RT. Ранее сообщалось, что военный с позывным «Тихий» выжил после того, как на него сбросили гранату с коптера. Боец отделался разорванной барабанной перепонкой и другими небольшими травмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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