Российский боец выжил после сброшенной на него с коптера гранаты

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Военный ВС РФ чудом остался жив после атаки с дрона Фото:
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Российский боец с позывным «Тихий» выжил и отделался лишь небольшими травмами после того, как на него была сброшена граната с коптера. Об этом рассказал штурмовик Никита Кудинов, проведший в зоне СВО несколько месяцев.

«Дрон скинул осколочную гранату, которая попала парню прямо в каску. Но не разорвалась сразу, а отскочила на полметра вверх и только там сдетонировала. В итоге у „Тихого“ черное лицо и разорванная перепонка — вот и все повреждения», — передает слова Кудинова «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что во время одного из сражений его группа была атакована двумя минометами и танком. В то время, когда Никита поднял голову, чтобы оценить ситуацию, в то место, где находился его товарищ, прилетел снаряд. Однако оказалось, что солдат в том эпизоде успел спрятаться в яме, которая являлась лисьей норой. Таким образом, он остался жив, не пострадав от взрыва, заключил Кудинов.

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Российский боец с позывным «Тихий» выжил и отделался лишь небольшими травмами после того, как на него была сброшена граната с коптера. Об этом рассказал штурмовик Никита Кудинов, проведший в зоне СВО несколько месяцев. «Дрон скинул осколочную гранату, которая попала парню прямо в каску. Но не разорвалась сразу, а отскочила на полметра вверх и только там сдетонировала. В итоге у „Тихого“ черное лицо и разорванная перепонка — вот и все повреждения», — передает слова Кудинова «Подмосковье сегодня». Он добавил, что во время одного из сражений его группа была атакована двумя минометами и танком. В то время, когда Никита поднял голову, чтобы оценить ситуацию, в то место, где находился его товарищ, прилетел снаряд. Однако оказалось, что солдат в том эпизоде успел спрятаться в яме, которая являлась лисьей норой. Таким образом, он остался жив, не пострадав от взрыва, заключил Кудинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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