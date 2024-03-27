Российский боец выжил после сброшенной на него с коптера гранаты

27 марта 2024 в 08:25 Размер текста - 17 +

Военный ВС РФ чудом остался жив после атаки с дрона Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский боец с позывным «Тихий» выжил и отделался лишь небольшими травмами после того, как на него была сброшена граната с коптера. Об этом рассказал штурмовик Никита Кудинов, проведший в зоне СВО несколько месяцев. «Дрон скинул осколочную гранату, которая попала парню прямо в каску. Но не разорвалась сразу, а отскочила на полметра вверх и только там сдетонировала. В итоге у „Тихого“ черное лицо и разорванная перепонка — вот и все повреждения», — передает слова Кудинова «Подмосковье сегодня». Он добавил, что во время одного из сражений его группа была атакована двумя минометами и танком. В то время, когда Никита поднял голову, чтобы оценить ситуацию, в то место, где находился его товарищ, прилетел снаряд. Однако оказалось, что солдат в том эпизоде успел спрятаться в яме, которая являлась лисьей норой. Таким образом, он остался жив, не пострадав от взрыва, заключил Кудинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский боец с позывным «Тихий» выжил и отделался лишь небольшими травмами после того, как на него была сброшена граната с коптера. Об этом рассказал штурмовик Никита Кудинов, проведший в зоне СВО несколько месяцев. «Дрон скинул осколочную гранату, которая попала парню прямо в каску. Но не разорвалась сразу, а отскочила на полметра вверх и только там сдетонировала. В итоге у „Тихого“ черное лицо и разорванная перепонка — вот и все повреждения», — передает слова Кудинова «Подмосковье сегодня». Он добавил, что во время одного из сражений его группа была атакована двумя минометами и танком. В то время, когда Никита поднял голову, чтобы оценить ситуацию, в то место, где находился его товарищ, прилетел снаряд. Однако оказалось, что солдат в том эпизоде успел спрятаться в яме, которая являлась лисьей норой. Таким образом, он остался жив, не пострадав от взрыва, заключил Кудинов.