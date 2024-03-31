ВСУ обстреляли Белгородскую область «Вампирами»

31 марта 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что ПВО сбило десять ракет ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область ВСУ пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила десять ракет. «Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщило Минобороны РФ в telegram-канале. Ведомство отметило, что ВСУ использовали ракеты RM-70 Vampire. Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что на территории Белгорода и Белгородского района запущена сирена ракетной опасности, передает RT. Он призвал граждан спуститься в безопасное место. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила десять ракет. «Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщило Минобороны РФ в telegram-канале. Ведомство отметило, что ВСУ использовали ракеты RM-70 Vampire. Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что на территории Белгорода и Белгородского района запущена сирена ракетной опасности, передает RT. Он призвал граждан спуститься в безопасное место.