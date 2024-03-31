ВСУ обстреляли Белгородскую область «Вампирами»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, ракета, ракетный, пво, сбойка, высокоточное,  stock
В Минобороны РФ сообщили, что ПВО сбило десять ракет ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

ВСУ пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила десять ракет.

«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщило Минобороны РФ в telegram-канале. Ведомство отметило, что ВСУ использовали ракеты RM-70 Vampire.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что на территории Белгорода и Белгородского района запущена сирена ракетной опасности, передает RT. Он призвал граждан спуститься в безопасное место.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила десять ракет. «Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщило Минобороны РФ в telegram-канале. Ведомство отметило, что ВСУ использовали ракеты RM-70 Vampire. Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что на территории Белгорода и Белгородского района запущена сирена ракетной опасности, передает RT. Он призвал граждан спуститься в безопасное место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...