ВСУ обстреляли Белгородскую область «Вампирами»

ВСУ пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила десять ракет.
«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщило Минобороны РФ в telegram-канале. Ведомство отметило, что ВСУ использовали ракеты RM-70 Vampire.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что на территории Белгорода и Белгородского района запущена сирена ракетной опасности, передает RT. Он призвал граждан спуститься в безопасное место.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.