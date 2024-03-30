30 марта 2024
29 марта 2024

Пожилого сургутянина задержали за ложное сообщение о минировании гостиницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, лента ограждения, место проишествия, полиция, 02, 112, оцепление чп
Мужчина, который ложно сообщил о минировании гостиницы в Сургуте стоит на учете в психоневрологическом диспансере Фото:

В Сургуте 60-летний мужчина по телефону сообщил о минировании гостиницы по адресу Университетская, 24. Сообщение оказалось ложным, мужчина уже найден, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Мужчина 1964 года рождения позвонил с ложным сообщением о минировании гостиницы. Сейчас идет разбирательство», — рассказал источник.

Известно, что звонивший гражданин стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он уже задержан и доставлен в отделение полиции.

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В Сургуте 60-летний мужчина по телефону сообщил о минировании гостиницы по адресу Университетская, 24. Сообщение оказалось ложным, мужчина уже найден, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчина 1964 года рождения позвонил с ложным сообщением о минировании гостиницы. Сейчас идет разбирательство», — рассказал источник. Известно, что звонивший гражданин стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он уже задержан и доставлен в отделение полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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