Пожилого сургутянина задержали за ложное сообщение о минировании гостиницы

Мужчина, который ложно сообщил о минировании гостиницы в Сургуте стоит на учете в психоневрологическом диспансере
В Сургуте 60-летний мужчина по телефону сообщил о минировании гостиницы по адресу Университетская, 24. Сообщение оказалось ложным, мужчина уже найден, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Мужчина 1964 года рождения позвонил с ложным сообщением о минировании гостиницы. Сейчас идет разбирательство», — рассказал источник.
Известно, что звонивший гражданин стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он уже задержан и доставлен в отделение полиции.
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