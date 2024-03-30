Пожилого сургутянина задержали за ложное сообщение о минировании гостиницы

31 марта 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Мужчина, который ложно сообщил о минировании гостиницы в Сургуте стоит на учете в психоневрологическом диспансере Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургуте 60-летний мужчина по телефону сообщил о минировании гостиницы по адресу Университетская, 24. Сообщение оказалось ложным, мужчина уже найден, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчина 1964 года рождения позвонил с ложным сообщением о минировании гостиницы. Сейчас идет разбирательство», — рассказал источник. Известно, что звонивший гражданин стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он уже задержан и доставлен в отделение полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте 60-летний мужчина по телефону сообщил о минировании гостиницы по адресу Университетская, 24. Сообщение оказалось ложным, мужчина уже найден, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчина 1964 года рождения позвонил с ложным сообщением о минировании гостиницы. Сейчас идет разбирательство», — рассказал источник. Известно, что звонивший гражданин стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он уже задержан и доставлен в отделение полиции.