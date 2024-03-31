31 марта 2024
30 марта 2024

В Перми рядом с парком Горького продают кафе за 5,3 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Лео дай пиццы на месте бара Черчилль. Екатеринбург, кафе, ресторан
За семь лет работы кафе меняет второго владельца Фото:

В центре Перми выставили на продажу кафе Selfie, которое расположено напротив парка имени Горького. Многим горожанам заведение известно под бывшим названием «Тюльпан». Бизнес оценивают в 5,3 млн рублей.

«Кафе в центре города. 50 посадочных мест. Стоимость — 5,3 млн рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

Продавец отмечает, что от бизнеса избавляться не спешит. Но он хочет его продать, так как у него не хватает времени. Это будет вторая смена владельца кафе. До 2020 года заведение принадлежало бывшему гендиректору группы «ФоРекс» (рестораны Les Marches, «Другое место», «Дунай» и «Монтенегро») Вадиму Малянову. Бизнесмен в 2017 году открыл в этом помещении кафе «Тюльпан», а спустя три года продал его за 4,5 млн рублей.

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В центре Перми выставили на продажу кафе Selfie, которое расположено напротив парка имени Горького. Многим горожанам заведение известно под бывшим названием «Тюльпан». Бизнес оценивают в 5,3 млн рублей. «Кафе в центре города. 50 посадочных мест. Стоимость — 5,3 млн рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Продавец отмечает, что от бизнеса избавляться не спешит. Но он хочет его продать, так как у него не хватает времени. Это будет вторая смена владельца кафе. До 2020 года заведение принадлежало бывшему гендиректору группы «ФоРекс» (рестораны Les Marches, «Другое место», «Дунай» и «Монтенегро») Вадиму Малянову. Бизнесмен в 2017 году открыл в этом помещении кафе «Тюльпан», а спустя три года продал его за 4,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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