В фитнес-клубах ХМАО отказываются от повышения цен на абонементы

03 апреля 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Фитнес-клубы отказываются поднимать цены на абонементы Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе фитнес-клубы стали отказываться от повышения стоимости абонементов с начала года. Одной из причин стала возросшая конкуренция на рынке. Ситуацию URA.RU обсудило с главой ассоциации операторов фитнес-индустрии Югры Ильей Звонаревым. «Мы цены на абонементы не поднимали. Единственное, услуги тренеров еще в прошлом году выросли в цене символически на 100 рублей. Но это больше для того, чтобы отбить какие-то расходники», — отмечает эксперт. По его словам, ситуация связана с конкуренцией между клубами на рынке, а также снижением платежеспособности самих клиентов. Старые цены предпринимателям сейчас удается удерживать в том числе за счет оборудования, которое было закуплено ранее, а его замена пока не требуется. Однако некоторые новые тренажеры уже выросли в цене на 100%. «Выросла стоимость у разных производителей по-разному. До 100% поднялась цена, если говорить о каких-нибудь итальянских брендах. По отечественным — удорожание примерно на 20%. Но в целом пути решения нашли и дефицита острого нет», — добавляет Звонарев. Ранее URA.RU рассказывало, что весной в фитнес-клубах ХМАО спрос среди клиентов вырос на 30%. При этом на рынке стали появляться новые игроки. Например, только в Нижневартовске за последние полгода открылось два новых зала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе фитнес-клубы стали отказываться от повышения стоимости абонементов с начала года. Одной из причин стала возросшая конкуренция на рынке. Ситуацию URA.RU обсудило с главой ассоциации операторов фитнес-индустрии Югры Ильей Звонаревым. «Мы цены на абонементы не поднимали. Единственное, услуги тренеров еще в прошлом году выросли в цене символически на 100 рублей. Но это больше для того, чтобы отбить какие-то расходники», — отмечает эксперт. По его словам, ситуация связана с конкуренцией между клубами на рынке, а также снижением платежеспособности самих клиентов. Старые цены предпринимателям сейчас удается удерживать в том числе за счет оборудования, которое было закуплено ранее, а его замена пока не требуется. Однако некоторые новые тренажеры уже выросли в цене на 100%. «Выросла стоимость у разных производителей по-разному. До 100% поднялась цена, если говорить о каких-нибудь итальянских брендах. По отечественным — удорожание примерно на 20%. Но в целом пути решения нашли и дефицита острого нет», — добавляет Звонарев. Ранее URA.RU рассказывало, что весной в фитнес-клубах ХМАО спрос среди клиентов вырос на 30%. При этом на рынке стали появляться новые игроки. Например, только в Нижневартовске за последние полгода открылось два новых зала.