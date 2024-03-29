Жители ХМАО начали массово скупать абонементы в фитнес-залы

В фитнес-клубах ХМАО спрос среди клиентов вырос на 30%
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World Class. Екатеринбург, фитнес, world class, фитнес клуб
В югорских фитнес-центрах резко выросло число клиентов Фото:

В фитнес-центрах ХМАО весной резко выросло число клиентов. Перед летним сезоном югорские спортивные клубы отмечают рост спроса на 30%. Об этом URA.RU рассказал глава ассоциации операторов фитнес-индустрии Югры Илья Звонарев.

«Весной обычно растет спрос на 30%, аналогично и сейчас. Это пик сезона — люди худеют к лету. Например, только в Нижневартовске за последние полгода открылось два новых фитнес-клуба, что говорит об относительно высоком спросе. Люди ходят как на групповые занятия, так и на обычные, индивидуальные тренировки», — поясняет журналисту агентства Звонарев.

В фитнес-клубы при этом стали чаще записываться клиенты старшего поколения возрастом за 50 лет. А многие югорчане теперь идут в зал не только беспокоясь о своем внешнем виде. «Процентов 40 в прошлом году было людей, которым нужно было расслабиться и снять стресс, переключив внимание. Плюс люди стали думать не только о внешнем виде — какие у них кубики пресса. Сколько о том, как они физически подготовлены, насколько человек выносливый и сильный», — добавляет фитнес-эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стали популярны занятия по лечебной физкультуре. А югорчанки начали активно тренироваться в фитнес-клубах, чтобы восстановиться после родов.

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В фитнес-центрах ХМАО весной резко выросло число клиентов. Перед летним сезоном югорские спортивные клубы отмечают рост спроса на 30%. Об этом URA.RU рассказал глава ассоциации операторов фитнес-индустрии Югры Илья Звонарев. «Весной обычно растет спрос на 30%, аналогично и сейчас. Это пик сезона — люди худеют к лету. Например, только в Нижневартовске за последние полгода открылось два новых фитнес-клуба, что говорит об относительно высоком спросе. Люди ходят как на групповые занятия, так и на обычные, индивидуальные тренировки», — поясняет журналисту агентства Звонарев. В фитнес-клубы при этом стали чаще записываться клиенты старшего поколения возрастом за 50 лет. А многие югорчане теперь идут в зал не только беспокоясь о своем внешнем виде. «Процентов 40 в прошлом году было людей, которым нужно было расслабиться и снять стресс, переключив внимание. Плюс люди стали думать не только о внешнем виде — какие у них кубики пресса. Сколько о том, как они физически подготовлены, насколько человек выносливый и сильный», — добавляет фитнес-эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стали популярны занятия по лечебной физкультуре. А югорчанки начали активно тренироваться в фитнес-клубах, чтобы восстановиться после родов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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