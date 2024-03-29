Жители ХМАО начали массово скупать абонементы в фитнес-залы

В фитнес-клубах ХМАО спрос среди клиентов вырос на 30%

29 марта 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

В югорских фитнес-центрах резко выросло число клиентов Фото: Размик Закарян © URA.RU В фитнес-центрах ХМАО весной резко выросло число клиентов. Перед летним сезоном югорские спортивные клубы отмечают рост спроса на 30%. Об этом URA.RU рассказал глава ассоциации операторов фитнес-индустрии Югры Илья Звонарев. «Весной обычно растет спрос на 30%, аналогично и сейчас. Это пик сезона — люди худеют к лету. Например, только в Нижневартовске за последние полгода открылось два новых фитнес-клуба, что говорит об относительно высоком спросе. Люди ходят как на групповые занятия, так и на обычные, индивидуальные тренировки», — поясняет журналисту агентства Звонарев. В фитнес-клубы при этом стали чаще записываться клиенты старшего поколения возрастом за 50 лет. А многие югорчане теперь идут в зал не только беспокоясь о своем внешнем виде. «Процентов 40 в прошлом году было людей, которым нужно было расслабиться и снять стресс, переключив внимание. Плюс люди стали думать не только о внешнем виде — какие у них кубики пресса. Сколько о том, как они физически подготовлены, насколько человек выносливый и сильный», — добавляет фитнес-эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стали популярны занятия по лечебной физкультуре. А югорчанки начали активно тренироваться в фитнес-клубах, чтобы восстановиться после родов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В фитнес-центрах ХМАО весной резко выросло число клиентов. Перед летним сезоном югорские спортивные клубы отмечают рост спроса на 30%. Об этом URA.RU рассказал глава ассоциации операторов фитнес-индустрии Югры Илья Звонарев. «Весной обычно растет спрос на 30%, аналогично и сейчас. Это пик сезона — люди худеют к лету. Например, только в Нижневартовске за последние полгода открылось два новых фитнес-клуба, что говорит об относительно высоком спросе. Люди ходят как на групповые занятия, так и на обычные, индивидуальные тренировки», — поясняет журналисту агентства Звонарев. В фитнес-клубы при этом стали чаще записываться клиенты старшего поколения возрастом за 50 лет. А многие югорчане теперь идут в зал не только беспокоясь о своем внешнем виде. «Процентов 40 в прошлом году было людей, которым нужно было расслабиться и снять стресс, переключив внимание. Плюс люди стали думать не только о внешнем виде — какие у них кубики пресса. Сколько о том, как они физически подготовлены, насколько человек выносливый и сильный», — добавляет фитнес-эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стали популярны занятия по лечебной физкультуре. А югорчанки начали активно тренироваться в фитнес-клубах, чтобы восстановиться после родов.