«Ведомости»: из РФ выдворили 400 мигрантов после теракта в «Крокусе»

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Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, мигранты
Из РФ высылают нелегальных мигрантов Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

По решениям московских судов после теракта в «Крокусе» из России депортировали более 400 мигрантов. Информация о делах содержится в картотеках судов общей юрисдикции в Москве.

«Районные суды Москвы за рабочую неделю с 25 по 29 марта после теракта в подмосковном „Крокус Сити Холле“ вынесли как минимум 403 постановления о принудительном выдворении мигрантов из России. Штрафы за нарушения миграционного законодательства в основном назначались в размерах от 5000 до 7000 рублей», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные документы о депортации.

Больше всего было выдворено из РФ граждан Таджикистана и Узбекистана. Реже высылались на родину граждане Киргизии, Армении, Азербайджана.

Граждане Таджикистана совершили террористическую атаку на «Крокус». Сейчас следователи устанавливают заказчиков этого преступления, пишет RT.

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По решениям московских судов после теракта в «Крокусе» из России депортировали более 400 мигрантов. Информация о делах содержится в картотеках судов общей юрисдикции в Москве. «Районные суды Москвы за рабочую неделю с 25 по 29 марта после теракта в подмосковном „Крокус Сити Холле“ вынесли как минимум 403 постановления о принудительном выдворении мигрантов из России. Штрафы за нарушения миграционного законодательства в основном назначались в размерах от 5000 до 7000 рублей», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные документы о депортации. Больше всего было выдворено из РФ граждан Таджикистана и Узбекистана. Реже высылались на родину граждане Киргизии, Армении, Азербайджана. Граждане Таджикистана совершили террористическую атаку на «Крокус». Сейчас следователи устанавливают заказчиков этого преступления, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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