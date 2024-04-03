«Ведомости»: из РФ выдворили 400 мигрантов после теракта в «Крокусе»

03 апреля 2024 в 05:51 Размер текста - 17 +

Из РФ высылают нелегальных мигрантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» По решениям московских судов после теракта в «Крокусе» из России депортировали более 400 мигрантов. Информация о делах содержится в картотеках судов общей юрисдикции в Москве. «Районные суды Москвы за рабочую неделю с 25 по 29 марта после теракта в подмосковном „Крокус Сити Холле“ вынесли как минимум 403 постановления о принудительном выдворении мигрантов из России. Штрафы за нарушения миграционного законодательства в основном назначались в размерах от 5000 до 7000 рублей», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные документы о депортации. Больше всего было выдворено из РФ граждан Таджикистана и Узбекистана. Реже высылались на родину граждане Киргизии, Армении, Азербайджана. Граждане Таджикистана совершили террористическую атаку на «Крокус». Сейчас следователи устанавливают заказчиков этого преступления, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По решениям московских судов после теракта в «Крокусе» из России депортировали более 400 мигрантов. Информация о делах содержится в картотеках судов общей юрисдикции в Москве. «Районные суды Москвы за рабочую неделю с 25 по 29 марта после теракта в подмосковном „Крокус Сити Холле“ вынесли как минимум 403 постановления о принудительном выдворении мигрантов из России. Штрафы за нарушения миграционного законодательства в основном назначались в размерах от 5000 до 7000 рублей», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные документы о депортации. Больше всего было выдворено из РФ граждан Таджикистана и Узбекистана. Реже высылались на родину граждане Киргизии, Армении, Азербайджана. Граждане Таджикистана совершили террористическую атаку на «Крокус». Сейчас следователи устанавливают заказчиков этого преступления, пишет RT.