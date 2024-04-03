«Ведомости»: из РФ выдворили 400 мигрантов после теракта в «Крокусе»

По решениям московских судов после теракта в «Крокусе» из России депортировали более 400 мигрантов. Информация о делах содержится в картотеках судов общей юрисдикции в Москве.
«Районные суды Москвы за рабочую неделю с 25 по 29 марта после теракта в подмосковном „Крокус Сити Холле“ вынесли как минимум 403 постановления о принудительном выдворении мигрантов из России. Штрафы за нарушения миграционного законодательства в основном назначались в размерах от 5000 до 7000 рублей», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные документы о депортации.
Больше всего было выдворено из РФ граждан Таджикистана и Узбекистана. Реже высылались на родину граждане Киргизии, Армении, Азербайджана.
Граждане Таджикистана совершили террористическую атаку на «Крокус». Сейчас следователи устанавливают заказчиков этого преступления, пишет RT.
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