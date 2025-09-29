Экс-владельцы национализированных челябинских фирм потеряли целое состояние

Экс-владельцы челябинских компаний ЧЭМК, «Макфа», «Ариант», «ЮГК» потеряли сотни миллиардов рублей в ходе национализации. Об этом заявила адвокат «KR&P» Ольга Самарина на ежегодном правовом форуме «Защита бизнеса 2025».
«По некоторым из компаний, к пример ЮГК, процесс национализации еще не завершен. Так что оценивать убытки пока рано. Но есть точные данные, что с экс-владельцев ЧЭМК взыскали 105 млрд рублей, с бывших акционеров «Макфы» — 19,7 млрд рублей», — сообщила Самарина.
По ее словам, сейчас в России суды рассмотрели уже более 150 подобных дел. И процесс национализации, по мнению юриста, наращивает обороты.
Первым среди челябинских компаний под национализацию попал «ЧЭМК». Активы компании были арестованы, после их передали государству. Через несколько месяцев подобная участь ждала "Ариант" и "Макфу". Последней национализировали ЮГК. Подробности национализации можно прочитать в материале URA.RU.
