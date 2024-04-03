Марочко: ВКС РФ поразили место сосредоточения ВФУ в Харьковской области

03 апреля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

По словам Андрея Марочко, военную технику и солдат ВСУ обнаружили в спорткомплексе Фото: U.S. Army / Sgt. Thomas Calvert новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Купянске Харьковской области российские разведчики обнаружили военную технику и скопление украинских военнослужащих. Силами российской авиации по месту дислокации ВСУ был нанесен удар, сообщает подполковник народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «В ходе мониторинга ситуации в населенном пункте Купянск, нашими разведорганами было выявлено место скопления живой силы и техники противника в районе спорткомплекса „Спартак“ и школы №6», — пишет Марочко в своем telegram-канале. Координаты целей передали командованию, а затем нанесли удары по месту сосредоточения силами российской авиации. В результате ВСУ потеряли до взвода бойцов и несколько БМП. Ранее Андрей Марочко сообщал о массовых самоубийствах мобилизованных в ВСУ. По его мнению, вспышку суицидов среди новобранцев спровоцировало отчаяние из-за мобилизации в Украине. Минобороны сообщило, что российская штурмовая авиация накрыла ракетами позиции ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Купянске Харьковской области российские разведчики обнаружили военную технику и скопление украинских военнослужащих. Силами российской авиации по месту дислокации ВСУ был нанесен удар, сообщает подполковник народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «В ходе мониторинга ситуации в населенном пункте Купянск, нашими разведорганами было выявлено место скопления живой силы и техники противника в районе спорткомплекса „Спартак“ и школы №6», — пишет Марочко в своем telegram-канале. Координаты целей передали командованию, а затем нанесли удары по месту сосредоточения силами российской авиации. В результате ВСУ потеряли до взвода бойцов и несколько БМП. Ранее Андрей Марочко сообщал о массовых самоубийствах мобилизованных в ВСУ. По его мнению, вспышку суицидов среди новобранцев спровоцировало отчаяние из-за мобилизации в Украине. Минобороны сообщило, что российская штурмовая авиация накрыла ракетами позиции ВСУ.