Марочко: ВКС РФ поразили место сосредоточения ВФУ в Харьковской области

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По словам Андрея Марочко, военную технику и солдат ВСУ обнаружили в спорткомплексе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Купянске Харьковской области российские разведчики обнаружили военную технику и скопление украинских военнослужащих. Силами российской авиации по месту дислокации ВСУ был нанесен удар, сообщает подполковник народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе мониторинга ситуации в населенном пункте Купянск, нашими разведорганами было выявлено место скопления живой силы и техники противника в районе спорткомплекса „Спартак“ и школы №6», — пишет Марочко в своем telegram-канале. Координаты целей передали командованию, а затем нанесли удары по месту сосредоточения силами российской авиации. В результате ВСУ потеряли до взвода бойцов и несколько БМП.

Ранее Андрей Марочко сообщал о массовых самоубийствах мобилизованных в ВСУ. По его мнению, вспышку суицидов среди новобранцев спровоцировало отчаяние из-за мобилизации в Украине. Минобороны сообщило, что российская штурмовая авиация накрыла ракетами позиции ВСУ.

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В Купянске Харьковской области российские разведчики обнаружили военную технику и скопление украинских военнослужащих. Силами российской авиации по месту дислокации ВСУ был нанесен удар, сообщает подполковник народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «В ходе мониторинга ситуации в населенном пункте Купянск, нашими разведорганами было выявлено место скопления живой силы и техники противника в районе спорткомплекса „Спартак“ и школы №6», — пишет Марочко в своем telegram-канале. Координаты целей передали командованию, а затем нанесли удары по месту сосредоточения силами российской авиации. В результате ВСУ потеряли до взвода бойцов и несколько БМП. Ранее Андрей Марочко сообщал о массовых самоубийствах мобилизованных в ВСУ. По его мнению, вспышку суицидов среди новобранцев спровоцировало отчаяние из-за мобилизации в Украине. Минобороны сообщило, что российская штурмовая авиация накрыла ракетами позиции ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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