Марочко рассказал о массовом самоубийстве мобилизованных в ВСУ

Марочко: мобилизованные в ВСУ от отчаяния сводят счеты с жизнью
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Вооруженные силы Украины. stock, шеврон, всу,  stock
Андрей Марочко заявил, что украинцы совершают самоубийства, так как оказались заложниками террористического государства Фото:

Среди мобилизованных в ВСУ происходят самоубийства из-за безвыходного положения, в котором оказались граждане Украины из-за мобилизации и закрытых границ. Такое мнение высказал полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Люди от отчаяния сводят счеты с жизнью, потому что оказались, по сути, в безвыходной ситуации», — заявил Марочко, передает MK.RU. По его словам, украинцы находятся в заложниках террористического государства. Он добавил, что многие украинцы лишились всего из-за властей, а теперь оказались заперты внутри государства, рискуя попасть в ряды ВСУ.

Ранее украинец, которого доставили в военкомат Светловодска Кировоградской области Украины, совершил суицид в присутствии полицейских. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает телеканал 360.

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Среди мобилизованных в ВСУ происходят самоубийства из-за безвыходного положения, в котором оказались граждане Украины из-за мобилизации и закрытых границ. Такое мнение высказал полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Люди от отчаяния сводят счеты с жизнью, потому что оказались, по сути, в безвыходной ситуации», — заявил Марочко, передает MK.RU. По его словам, украинцы находятся в заложниках террористического государства. Он добавил, что многие украинцы лишились всего из-за властей, а теперь оказались заперты внутри государства, рискуя попасть в ряды ВСУ. Ранее украинец, которого доставили в военкомат Светловодска Кировоградской области Украины, совершил суицид в присутствии полицейских. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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