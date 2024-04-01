Марочко: мобилизованные в ВСУ от отчаяния сводят счеты с жизнью

Андрей Марочко заявил, что украинцы совершают самоубийства, так как оказались заложниками террористического государства Фото: Официальный портал Киева

Среди мобилизованных в ВСУ происходят самоубийства из-за безвыходного положения, в котором оказались граждане Украины из-за мобилизации и закрытых границ. Такое мнение высказал полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Люди от отчаяния сводят счеты с жизнью, потому что оказались, по сути, в безвыходной ситуации», — заявил Марочко, передает MK.RU . По его словам, украинцы находятся в заложниках террористического государства. Он добавил, что многие украинцы лишились всего из-за властей, а теперь оказались заперты внутри государства, рискуя попасть в ряды ВСУ.

Ранее украинец, которого доставили в военкомат Светловодска Кировоградской области Украины, совершил суицид в присутствии полицейских. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает телеканал 360.