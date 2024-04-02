Самые высокооплачиваемые вакансии для студентов ХМАО

HeadHunter: студентам в ХМАО предлагают подработку курьером за 300 тысяч в месяц

03 апреля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии для студентов ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студентам из ХМАО предлагают высокооплачиваемые подработки в сферах доставки, образования и спорта. Согласно анализу онлайн-платформы HeadHunter, курьеры с собственным автомобилем могут заработать до 300 тысяч рублей в месяц. «Самые прибыльные вакансии для студентов в ХМАО включают работу водителем с доходом до 300 тысяч рублей и курьером с зарплатой до 242 тысяч рублей на руки. Вакансии для студентов включают также позиции велокурьера, репетитора и фитнес-тренера с заработками от 50 до 250 тысяч рублей», — отмечают эксперты онлайн-платформы. Эта тенденция соответствует общему увеличению спроса на подработку среди молодежи в регионе. Чаще всего работодатели предлагают студентам подработки в качестве курьеров. Большим преимуществом пользуются молодые югорчане с собственным автомобилем. Ранее URA.RU рассказывало о том, что и школьники в ХМАО также имеют возможность выбрать прибыльную подработку. Среди самых «дорогих» вакансий для несовершеннолетних — курьер аптек с заработком до 265 500 рублей на руки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студентам из ХМАО предлагают высокооплачиваемые подработки в сферах доставки, образования и спорта. Согласно анализу онлайн-платформы HeadHunter, курьеры с собственным автомобилем могут заработать до 300 тысяч рублей в месяц. «Самые прибыльные вакансии для студентов в ХМАО включают работу водителем с доходом до 300 тысяч рублей и курьером с зарплатой до 242 тысяч рублей на руки. Вакансии для студентов включают также позиции велокурьера, репетитора и фитнес-тренера с заработками от 50 до 250 тысяч рублей», — отмечают эксперты онлайн-платформы. Эта тенденция соответствует общему увеличению спроса на подработку среди молодежи в регионе. Чаще всего работодатели предлагают студентам подработки в качестве курьеров. Большим преимуществом пользуются молодые югорчане с собственным автомобилем. Ранее URA.RU рассказывало о том, что и школьники в ХМАО также имеют возможность выбрать прибыльную подработку. Среди самых «дорогих» вакансий для несовершеннолетних — курьер аптек с заработком до 265 500 рублей на руки.