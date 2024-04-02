02 апреля 2024

Самые высокооплачиваемые вакансии для студентов ХМАО

HeadHunter: студентам в ХМАО предлагают подработку курьером за 300 тысяч в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии для студентов ХМАО Фото:

Студентам из ХМАО предлагают высокооплачиваемые подработки в сферах доставки, образования и спорта. Согласно анализу онлайн-платформы HeadHunter, курьеры с собственным автомобилем могут заработать до 300 тысяч рублей в месяц.

«Самые прибыльные вакансии для студентов в ХМАО включают работу водителем с доходом до 300 тысяч рублей и курьером с зарплатой до 242 тысяч рублей на руки. Вакансии для студентов включают также позиции велокурьера, репетитора и фитнес-тренера с заработками от 50 до 250 тысяч рублей», — отмечают эксперты онлайн-платформы. Эта тенденция соответствует общему увеличению спроса на подработку среди молодежи в регионе.

Чаще всего работодатели предлагают студентам подработки в качестве курьеров. Большим преимуществом пользуются молодые югорчане с собственным автомобилем.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что и школьники в ХМАО также имеют возможность выбрать прибыльную подработку. Среди самых «дорогих» вакансий для несовершеннолетних — курьер аптек с заработком до 265 500 рублей на руки.

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Студентам из ХМАО предлагают высокооплачиваемые подработки в сферах доставки, образования и спорта. Согласно анализу онлайн-платформы HeadHunter, курьеры с собственным автомобилем могут заработать до 300 тысяч рублей в месяц. «Самые прибыльные вакансии для студентов в ХМАО включают работу водителем с доходом до 300 тысяч рублей и курьером с зарплатой до 242 тысяч рублей на руки. Вакансии для студентов включают также позиции велокурьера, репетитора и фитнес-тренера с заработками от 50 до 250 тысяч рублей», — отмечают эксперты онлайн-платформы. Эта тенденция соответствует общему увеличению спроса на подработку среди молодежи в регионе. Чаще всего работодатели предлагают студентам подработки в качестве курьеров. Большим преимуществом пользуются молодые югорчане с собственным автомобилем. Ранее URA.RU рассказывало о том, что и школьники в ХМАО также имеют возможность выбрать прибыльную подработку. Среди самых «дорогих» вакансий для несовершеннолетних — курьер аптек с заработком до 265 500 рублей на руки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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