В ХМАО жители задыхаются от дыма горящего мусорного полигона

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Полигон горит несколько недель Фото:

В Сургутском районе жители задыхаются от дыма горящего мусорного полигона, расположенного рядом с Лянтором. Об этом URA.RU сообщили горожане на условиях анонимности.

«Три недели горит полигон. Запах гари ужасный. Уже обращались к владельцу полигона, это МУП районной мэрии „Сургутрайторф“, но там говорят, что все нормально. Позвонили в МЧС, а их на проходной не пропустили. Сказали, что частная территория и сами справятся. И куда сейчас обращаться», — задаются вопросом жители.

В МЧС пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответа не поступало. В «Сургутрайторфе» сообщили, что принимают меры к ликвидации. «При эксплуатации полигонов ТБО возможно возникновение очагов возгорания. Инструкций по эксплуатации полигонов ТБО предусматривается выполнение мероприятий по устранению данных фактов, в том числе это ежедневная работа персонала. В настоящее время на предприятии выполняются отсыпка очагов горения допустимым грунтом в ежедневном режиме», — сообщили на предприятии.

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В Сургутском районе жители задыхаются от дыма горящего мусорного полигона, расположенного рядом с Лянтором. Об этом URA.RU сообщили горожане на условиях анонимности. «Три недели горит полигон. Запах гари ужасный. Уже обращались к владельцу полигона, это МУП районной мэрии „Сургутрайторф“, но там говорят, что все нормально. Позвонили в МЧС, а их на проходной не пропустили. Сказали, что частная территория и сами справятся. И куда сейчас обращаться», — задаются вопросом жители. В МЧС пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответа не поступало. В «Сургутрайторфе» сообщили, что принимают меры к ликвидации. «При эксплуатации полигонов ТБО возможно возникновение очагов возгорания. Инструкций по эксплуатации полигонов ТБО предусматривается выполнение мероприятий по устранению данных фактов, в том числе это ежедневная работа персонала. В настоящее время на предприятии выполняются отсыпка очагов горения допустимым грунтом в ежедневном режиме», — сообщили на предприятии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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