В ХМАО жители задыхаются от дыма горящего мусорного полигона

03 апреля 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Полигон горит несколько недель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургутском районе жители задыхаются от дыма горящего мусорного полигона, расположенного рядом с Лянтором. Об этом URA.RU сообщили горожане на условиях анонимности. «Три недели горит полигон. Запах гари ужасный. Уже обращались к владельцу полигона, это МУП районной мэрии „Сургутрайторф“, но там говорят, что все нормально. Позвонили в МЧС, а их на проходной не пропустили. Сказали, что частная территория и сами справятся. И куда сейчас обращаться», — задаются вопросом жители. В МЧС пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответа не поступало. В «Сургутрайторфе» сообщили, что принимают меры к ликвидации. «При эксплуатации полигонов ТБО возможно возникновение очагов возгорания. Инструкций по эксплуатации полигонов ТБО предусматривается выполнение мероприятий по устранению данных фактов, в том числе это ежедневная работа персонала. В настоящее время на предприятии выполняются отсыпка очагов горения допустимым грунтом в ежедневном режиме», — сообщили на предприятии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургутском районе жители задыхаются от дыма горящего мусорного полигона, расположенного рядом с Лянтором. Об этом URA.RU сообщили горожане на условиях анонимности. «Три недели горит полигон. Запах гари ужасный. Уже обращались к владельцу полигона, это МУП районной мэрии „Сургутрайторф“, но там говорят, что все нормально. Позвонили в МЧС, а их на проходной не пропустили. Сказали, что частная территория и сами справятся. И куда сейчас обращаться», — задаются вопросом жители. В МЧС пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответа не поступало. В «Сургутрайторфе» сообщили, что принимают меры к ликвидации. «При эксплуатации полигонов ТБО возможно возникновение очагов возгорания. Инструкций по эксплуатации полигонов ТБО предусматривается выполнение мероприятий по устранению данных фактов, в том числе это ежедневная работа персонала. В настоящее время на предприятии выполняются отсыпка очагов горения допустимым грунтом в ежедневном режиме», — сообщили на предприятии.