Мэр Нефтеюганска сделал заявление о прекращении работы частных детсадов

В ХМАО свыше 300 детей из частного сада переводят в муниципальный
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нефтеюганске прекращают работу два филиала частного детского сада «Семь гномов»
В Нефтеюганске прекращают работу два филиала частного детского сада «Семь гномов» Фото:

В Нефтеюганске прекращают работу два филиала частного детского сада «Семь гномов», владелица которого ранее попадала в поле зрения руководителя СКР Александра Бастрыкина. Более 300 воспитанников будут переведены в муниципальные учреждения, сообщил мэр города Юрий Чекунов.

«Триста семь воспитанников будут переведены в муниципальные детские сады. Один из филиалов „Семи гномов“ планируется сохранить, изменив его статус на муниципальный», — написал Чекунов в своем telegram-канале.

Причиной стало прекращение действия муниципальных субсидий, из-за чего посещение сада стало платным. Это вызвало широкий резонанс и жалобы родителей. В департамент образования уже поступило более 170 заявлений. Глава города заверил, что каждому ребенку обеспечат место в муниципальном детсаду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске прекращают работу два филиала частного детского сада «Семь гномов», владелица которого ранее попадала в поле зрения руководителя СКР Александра Бастрыкина. Более 300 воспитанников будут переведены в муниципальные учреждения, сообщил мэр города Юрий Чекунов. «Триста семь воспитанников будут переведены в муниципальные детские сады. Один из филиалов „Семи гномов“ планируется сохранить, изменив его статус на муниципальный», — написал Чекунов в своем telegram-канале. Причиной стало прекращение действия муниципальных субсидий, из-за чего посещение сада стало платным. Это вызвало широкий резонанс и жалобы родителей. В департамент образования уже поступило более 170 заявлений. Глава города заверил, что каждому ребенку обеспечат место в муниципальном детсаду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...