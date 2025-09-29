Мэр Нефтеюганска сделал заявление о прекращении работы частных детсадов

В Нефтеюганске прекращают работу два филиала частного детского сада «Семь гномов», владелица которого ранее попадала в поле зрения руководителя СКР Александра Бастрыкина. Более 300 воспитанников будут переведены в муниципальные учреждения, сообщил мэр города Юрий Чекунов.
«Триста семь воспитанников будут переведены в муниципальные детские сады. Один из филиалов „Семи гномов“ планируется сохранить, изменив его статус на муниципальный», — написал Чекунов в своем telegram-канале.
Причиной стало прекращение действия муниципальных субсидий, из-за чего посещение сада стало платным. Это вызвало широкий резонанс и жалобы родителей. В департамент образования уже поступило более 170 заявлений. Глава города заверил, что каждому ребенку обеспечат место в муниципальном детсаду.
