Суд завершил расследование дела экс-главы шахматной федерации ХМАО, обвиняемой в мошенничестве

В Ханты-Мансийске завершено судебное расследование уголовного дела бывшего руководителя шахматной федерации Югры Натальи Залевской. Стороны переходят к прениям, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Судебное расследование завершено. Суд по ходатайству гособвинителя принял решение отложить заседание по делу для того, чтобы прокурор мог подготовиться к прениям», — объявил судья.
После прений Залевская выступит с последним словом. Затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
Подсудимой вменяется более 20 эпизодов мошенничества. По версии следствия, под ее руководством шахматная федерация заключала контракты с руководителем ряда проправительственных НКО Владиславом Черновым на оказание услуг, которые фактически не выполнялись. Чернов также проходит подсудимым по делу о мошенничестве и пособничестве в присвоении и растрате.
