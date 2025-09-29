Суд завершил расследование дела экс-главы шахматной федерации ХМАО, обвиняемой в мошенничестве

Экс-глава шахматной федерации Югры выступит с последним словом в суде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стороны по уголовному делу экс-главы шахматной федерации ХМАО переходят к прениям
Стороны по уголовному делу экс-главы шахматной федерации ХМАО переходят к прениям Фото:

В Ханты-Мансийске завершено судебное расследование уголовного дела бывшего руководителя шахматной федерации Югры Натальи Залевской. Стороны переходят к прениям, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Судебное расследование завершено. Суд по ходатайству гособвинителя принял решение отложить заседание по делу для того, чтобы прокурор мог подготовиться к прениям», — объявил судья.

После прений Залевская выступит с последним словом. Затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Подсудимой вменяется более 20 эпизодов мошенничества. По версии следствия, под ее руководством шахматная федерация заключала контракты с руководителем ряда проправительственных НКО Владиславом Черновым на оказание услуг, которые фактически не выполнялись. Чернов также проходит подсудимым по делу о мошенничестве и пособничестве в присвоении и растрате.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске завершено судебное расследование уголовного дела бывшего руководителя шахматной федерации Югры Натальи Залевской. Стороны переходят к прениям, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Судебное расследование завершено. Суд по ходатайству гособвинителя принял решение отложить заседание по делу для того, чтобы прокурор мог подготовиться к прениям», — объявил судья. После прений Залевская выступит с последним словом. Затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. Подсудимой вменяется более 20 эпизодов мошенничества. По версии следствия, под ее руководством шахматная федерация заключала контракты с руководителем ряда проправительственных НКО Владиславом Черновым на оказание услуг, которые фактически не выполнялись. Чернов также проходит подсудимым по делу о мошенничестве и пособничестве в присвоении и растрате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...