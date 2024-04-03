В Екатеринбурге работникам предприятия не выплатили 17,8 млн рублей

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Сотрудники не получили деньги за девять месяцев работы Фото:

В Екатеринбурге 51-летний глава местного предприятия не выплатил зарплату 102 работникам за девять месяцев. Общая сумма долга составила более 17,8 млн рублей. Прокуратура уже направила уголовное дело в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Обвиняемый, осознавая наличие задолженности по выплате заработной платы перед 102 работником предприятия на общую сумму свыше 17,8 млн рублей за период с июля 2022 года по март 2023 года, не предпринял мер к перечислению средств работникам», — сказано в сообщении. Мужчину обвиняют в части второй стати 145.1 УК РФ.

Руководитель имел возможность рассчитаться с работниками. «На расчетных счетах предприятия имелась необходимая сумма денежных средств», — пояснили в ведомстве.

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В Екатеринбурге 51-летний глава местного предприятия не выплатил зарплату 102 работникам за девять месяцев. Общая сумма долга составила более 17,8 млн рублей. Прокуратура уже направила уголовное дело в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Обвиняемый, осознавая наличие задолженности по выплате заработной платы перед 102 работником предприятия на общую сумму свыше 17,8 млн рублей за период с июля 2022 года по март 2023 года, не предпринял мер к перечислению средств работникам», — сказано в сообщении. Мужчину обвиняют в части второй стати 145.1 УК РФ. Руководитель имел возможность рассчитаться с работниками. «На расчетных счетах предприятия имелась необходимая сумма денежных средств», — пояснили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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