В Екатеринбурге работникам предприятия не выплатили 17,8 млн рублей

В Екатеринбурге 51-летний глава местного предприятия не выплатил зарплату 102 работникам за девять месяцев. Общая сумма долга составила более 17,8 млн рублей. Прокуратура уже направила уголовное дело в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Обвиняемый, осознавая наличие задолженности по выплате заработной платы перед 102 работником предприятия на общую сумму свыше 17,8 млн рублей за период с июля 2022 года по март 2023 года, не предпринял мер к перечислению средств работникам», — сказано в сообщении. Мужчину обвиняют в части второй стати 145.1 УК РФ.
Руководитель имел возможность рассчитаться с работниками. «На расчетных счетах предприятия имелась необходимая сумма денежных средств», — пояснили в ведомстве.
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