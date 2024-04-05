В ХМАО платежи по ипотеке выросли в два раза

06 апреля 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Ипотечные платежи на вторичном рынке в ХМАО выросли в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе ипотечные платежи на вторичном рынке выросли в два раза. Как рассказали URA.RU в компании «Этажи», среди прочего, причиной стали рост ключевой ставки и удорожание самих квартир. «Если раньше можно было взять „однушку“ и предельный платеж для клиентов был 20-25 тысяч, если говорить про Нижневартовск. То сейчас, с учетом ставки и размера первоначального взноса, платежи могут доходить до 40-45 тысяч рублей. Что, соответственно, сразу отпугивает клиентов от оформления ипотеки» — рассказала URA.RU руководитель отдела сопровождения сделок «Этажей» в Нижневартовске Алина Комарова. Снизить стоимость ежемесячных платежей можно за счет покупки более дешевого жилья либо ориентироваться на первичный рынок. «Ставки по новостройкам с господдержкой около 8%. И там платежи будут примерно по 20-25 тысяч в месяц», — добавляет Комарова. Последний раз Центробанк поднимал ключевую ставку до 16% годовых в конце 2023 года. Вместе с этим в России увеличили размер первоначального взноса с 20 до 30% по льготной ипотеке. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Сургута ежемесячный платеж за ипотеку начал превышать 100 тысяч рублей. На фоне этого югорчане стали рассматривать аренду жилья, вместо покупки квартиры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе ипотечные платежи на вторичном рынке выросли в два раза. Как рассказали URA.RU в компании «Этажи», среди прочего, причиной стали рост ключевой ставки и удорожание самих квартир. «Если раньше можно было взять „однушку“ и предельный платеж для клиентов был 20-25 тысяч, если говорить про Нижневартовск. То сейчас, с учетом ставки и размера первоначального взноса, платежи могут доходить до 40-45 тысяч рублей. Что, соответственно, сразу отпугивает клиентов от оформления ипотеки» — рассказала URA.RU руководитель отдела сопровождения сделок «Этажей» в Нижневартовске Алина Комарова. Снизить стоимость ежемесячных платежей можно за счет покупки более дешевого жилья либо ориентироваться на первичный рынок. «Ставки по новостройкам с господдержкой около 8%. И там платежи будут примерно по 20-25 тысяч в месяц», — добавляет Комарова. Последний раз Центробанк поднимал ключевую ставку до 16% годовых в конце 2023 года. Вместе с этим в России увеличили размер первоначального взноса с 20 до 30% по льготной ипотеке. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Сургута ежемесячный платеж за ипотеку начал превышать 100 тысяч рублей. На фоне этого югорчане стали рассматривать аренду жилья, вместо покупки квартиры.