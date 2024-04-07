07 апреля 2024
06 апреля 2024

В Перми стоимость десятка яиц опустилась ниже 100 рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , яйца, решетка, яйцо
Десяток первой и второй категории можно найти за 99,99 рубля Фото:

В Перми сетевые супермаркеты снизили цены на яйца. Десяток второй категории продают за 99,99 рубля, сообщили читатели URA.RU.

«В магазине „Пятерочка“ десяток яиц второй категории продают за 99,99 рубля. Но их разбирают очень быстро. Первая категория стоит уже 119,99 рубля, а вторая — 129,99 рубля», — рассказали читатели.

URA.RU проверило цены в других сетевых магазинах. В супермаркете «Магнит» вторую категорию также продают за 99,99 рубля. Самые дешевые яйца первой категории нашлись в магазинах «Монетка» — 9,99 рубля за штуку, то есть десяток можно набрать за 99,99 рубля. Чуть дороже яйца продают в «Красном и белом» — 108 рублей за десяток этой же категории. В «Магните» и «Ленте» первую категорию можно купить за 109,99 и 114,99 рубля соответственно. Яйца отборной категории дешевле всего оказались в «Магните» — 119,99 рубля.

Ранее URA.RU рассказало, что в России снизилась стоимость куриных яиц. По данным Росстата, цена с начала 2024 года упала почти на 5%.

Яйца по 99,99 рублей быстро раскупают
Яйца по 99,99 рублей быстро раскупают
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В Перми сетевые супермаркеты снизили цены на яйца. Десяток второй категории продают за 99,99 рубля, сообщили читатели URA.RU. «В магазине „Пятерочка“ десяток яиц второй категории продают за 99,99 рубля. Но их разбирают очень быстро. Первая категория стоит уже 119,99 рубля, а вторая — 129,99 рубля», — рассказали читатели. URA.RU проверило цены в других сетевых магазинах. В супермаркете «Магнит» вторую категорию также продают за 99,99 рубля. Самые дешевые яйца первой категории нашлись в магазинах «Монетка» — 9,99 рубля за штуку, то есть десяток можно набрать за 99,99 рубля. Чуть дороже яйца продают в «Красном и белом» — 108 рублей за десяток этой же категории. В «Магните» и «Ленте» первую категорию можно купить за 109,99 и 114,99 рубля соответственно. Яйца отборной категории дешевле всего оказались в «Магните» — 119,99 рубля. Ранее URA.RU рассказало, что в России снизилась стоимость куриных яиц. По данным Росстата, цена с начала 2024 года упала почти на 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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