В ХМАО спрос на геологов вырос на 95%

За три месяца 2024 года в ХМАО было опубликовано более 160 новых вакансий для геологов. Эта цифра на 95% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, рассказали URA.RU в преддверии Дня геолога эксперты hh.ru.
«В Югре в первом квартале было опубликовано более 160 вакансий геологов. Это на 95% превышает показатель за аналогичный период прошлого года», — уточнили в пресс-службе.
Зарплата для этих специалистов в среднем составляет 110 тысяч рублей. Геологи входят в двадцатку самых высокооплачиваемых профессий ХМАО. В большинстве случаев, они требуются для компаний из нефтегазовой отрасли (73% вакансий), из добывающей отрасли (14%) и строительных организаций (4%).
Работодатели ХМАО предлагают самые высокие зарплаты машинистам, сварщикам и водителям. У водителей больше всего (на 40%) вырос средний показатель предлагаемой оплаты труда.
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