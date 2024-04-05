В ХМАО спрос на геологов вырос на 95%

06 апреля 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

В ХМАО геологи в среднем получают 110 тысяч рублей в месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU За три месяца 2024 года в ХМАО было опубликовано более 160 новых вакансий для геологов. Эта цифра на 95% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, рассказали URA.RU в преддверии Дня геолога эксперты hh.ru. «В Югре в первом квартале было опубликовано более 160 вакансий геологов. Это на 95% превышает показатель за аналогичный период прошлого года», — уточнили в пресс-службе. Зарплата для этих специалистов в среднем составляет 110 тысяч рублей. Геологи входят в двадцатку самых высокооплачиваемых профессий ХМАО. В большинстве случаев, они требуются для компаний из нефтегазовой отрасли (73% вакансий), из добывающей отрасли (14%) и строительных организаций (4%). Работодатели ХМАО предлагают самые высокие зарплаты машинистам, сварщикам и водителям. У водителей больше всего (на 40%) вырос средний показатель предлагаемой оплаты труда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За три месяца 2024 года в ХМАО было опубликовано более 160 новых вакансий для геологов. Эта цифра на 95% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, рассказали URA.RU в преддверии Дня геолога эксперты hh.ru. «В Югре в первом квартале было опубликовано более 160 вакансий геологов. Это на 95% превышает показатель за аналогичный период прошлого года», — уточнили в пресс-службе. Зарплата для этих специалистов в среднем составляет 110 тысяч рублей. Геологи входят в двадцатку самых высокооплачиваемых профессий ХМАО. В большинстве случаев, они требуются для компаний из нефтегазовой отрасли (73% вакансий), из добывающей отрасли (14%) и строительных организаций (4%). Работодатели ХМАО предлагают самые высокие зарплаты машинистам, сварщикам и водителям. У водителей больше всего (на 40%) вырос средний показатель предлагаемой оплаты труда.