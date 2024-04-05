05 апреля 2024

В ХМАО спрос на геологов вырос на 95%

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО геологи в среднем получают 110 тысяч рублей в месяц Фото:

За три месяца 2024 года в ХМАО было опубликовано более 160 новых вакансий для геологов. Эта цифра на 95% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, рассказали URA.RU в преддверии Дня геолога эксперты hh.ru.

«В Югре в первом квартале было опубликовано более 160 вакансий геологов. Это на 95% превышает показатель за аналогичный период прошлого года», — уточнили в пресс-службе.

Зарплата для этих специалистов в среднем составляет 110 тысяч рублей. Геологи входят в двадцатку самых высокооплачиваемых профессий ХМАО. В большинстве случаев, они требуются для компаний из нефтегазовой отрасли (73% вакансий), из добывающей отрасли (14%) и строительных организаций (4%).

Работодатели ХМАО предлагают самые высокие зарплаты машинистам, сварщикам и водителям. У водителей больше всего (на 40%) вырос средний показатель предлагаемой оплаты труда.

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За три месяца 2024 года в ХМАО было опубликовано более 160 новых вакансий для геологов. Эта цифра на 95% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, рассказали URA.RU в преддверии Дня геолога эксперты hh.ru. «В Югре в первом квартале было опубликовано более 160 вакансий геологов. Это на 95% превышает показатель за аналогичный период прошлого года», — уточнили в пресс-службе. Зарплата для этих специалистов в среднем составляет 110 тысяч рублей. Геологи входят в двадцатку самых высокооплачиваемых профессий ХМАО. В большинстве случаев, они требуются для компаний из нефтегазовой отрасли (73% вакансий), из добывающей отрасли (14%) и строительных организаций (4%). Работодатели ХМАО предлагают самые высокие зарплаты машинистам, сварщикам и водителям. У водителей больше всего (на 40%) вырос средний показатель предлагаемой оплаты труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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