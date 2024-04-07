В Оренбургской области затопило свыше 10 тысяч домов

07 апреля 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

В Оренбуржье паводок подтопил свыше 10 тысяч домов Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В Оренбургской области оказалось подтоплено более 10 тысяч домов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области. «По состоянию на 22:00 7 апреля. На территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10168 жилых домов, 18471 приусадебных участков», — сообщили в официальном telegram-канале пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбургской области оказалось подтоплено более 10 тысяч домов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области. «По состоянию на 22:00 7 апреля. На территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10168 жилых домов, 18471 приусадебных участков», — сообщили в официальном telegram-канале пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области