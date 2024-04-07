В Оренбургской области затопило свыше 10 тысяч домов

В Оренбуржье паводок подтопил свыше 10 тысяч домов
новость из сюжетаНаводнение в Орске из-за прорыва дамбы
В Оренбургской области оказалось подтоплено более 10 тысяч домов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.
«По состоянию на 22:00 7 апреля. На территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10168 жилых домов, 18471 приусадебных участков», —
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