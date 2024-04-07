В Оренбургской области затопило свыше 10 тысяч домов

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В Оренбуржье паводок подтопил свыше 10 тысяч домов Фото:
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В Оренбургской области оказалось подтоплено более 10 тысяч домов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

«По состоянию на 22:00 7 апреля. На территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10168 жилых домов, 18471 приусадебных участков», — сообщили в официальном telegram-канале пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области

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В Оренбургской области оказалось подтоплено более 10 тысяч домов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области. «По состоянию на 22:00 7 апреля. На территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10168 жилых домов, 18471 приусадебных участков», — сообщили в официальном telegram-канале пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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