Глава Минобрнауки РФ Фальков прилетел в Нижний Тагил по поручению Путина. Видео

08 апреля 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

В последний раз Валерий Фальков прилетал в Екатеринбург летом 2023 года — осматривать объекты МФУС Фото: Илья Московец © URA.RU Министр науки и просвещения РФ Валерий Фальков посетил с рабочим визитом Нижний Тагил, где осмотрел техникумы и провел совещание по кадровому вопросу на свердловских предприятиях. Отдельной темой для обсуждения стал дефицит работников на «Уралвагонзаводе», сообщает telegram-канал Минобрнауки России. «[Валерий Фальков] посетил Нижнетагильский машиностроительный техникум, который входит в состав филиала УрФУ. Министру представили лаборатории электрики и электротехники, специальных машин и устройств, учебно-производственных мастерских проекта „Мехатроника и робототехника“, тренажерный класс станков с программным управлением. По итогам осмотра министр провел совещание по вопросу обеспечения кадрами ключевых предприятий Свердловской области, в частности „Уралвагонзавода“», — сообщили в министерстве. На совещании говорили о том, что необходимо привести в порядок здание техникума и материально-техническую базу, обеспечить его современным оборудованием, отремонтировать общежитие филиала УрФУ, развивать образовательные программы в тесном сотрудничестве с предприятиями региона. «В комплексе все эти меры, безусловно, будут способствовать тому, что больше ребят из школ будут поступать сюда, в филиал, на программы среднего профессионального образования. В конечном итоге это позволит предприятиям, расположенным в Нижнем Тагиле, в первую очередь „Уралвагонзаводу“, получать квалифицированных специалистов», — подытожил Валерий Фальков. Во время визита его сопровождали представитель концерна «Уралвагонзавод», отвечающий за кадровое направление, Александр Бурков (экс-губернатор Омской области), первый замгубернатора Алексей Шмыков, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, министр образования Юрий Биктуганов, помощник полпреда в УрФО Евгений Гурарий. В феврале в Нижний Тагил также прилетал президент России Владимир Путин. По итогам рабочей поездки он поручил выделить 400 млн рублей Нижнетагильскому машиностроительному технику на оснащение, а также поручил правительству Минобрнауки России вместе Минпромторгом придумать, как помочь вузам и промышленными компаниями научно-производственных объединений быстрее внедрять результаты научных исследований. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр науки и просвещения РФ Валерий Фальков посетил с рабочим визитом Нижний Тагил, где осмотрел техникумы и провел совещание по кадровому вопросу на свердловских предприятиях. Отдельной темой для обсуждения стал дефицит работников на «Уралвагонзаводе», сообщает telegram-канал Минобрнауки России. «[Валерий Фальков] посетил Нижнетагильский машиностроительный техникум, который входит в состав филиала УрФУ. Министру представили лаборатории электрики и электротехники, специальных машин и устройств, учебно-производственных мастерских проекта „Мехатроника и робототехника“, тренажерный класс станков с программным управлением. По итогам осмотра министр провел совещание по вопросу обеспечения кадрами ключевых предприятий Свердловской области, в частности „Уралвагонзавода“», — сообщили в министерстве. На совещании говорили о том, что необходимо привести в порядок здание техникума и материально-техническую базу, обеспечить его современным оборудованием, отремонтировать общежитие филиала УрФУ, развивать образовательные программы в тесном сотрудничестве с предприятиями региона. «В комплексе все эти меры, безусловно, будут способствовать тому, что больше ребят из школ будут поступать сюда, в филиал, на программы среднего профессионального образования. В конечном итоге это позволит предприятиям, расположенным в Нижнем Тагиле, в первую очередь „Уралвагонзаводу“, получать квалифицированных специалистов», — подытожил Валерий Фальков. Во время визита его сопровождали представитель концерна «Уралвагонзавод», отвечающий за кадровое направление, Александр Бурков (экс-губернатор Омской области), первый замгубернатора Алексей Шмыков, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, министр образования Юрий Биктуганов, помощник полпреда в УрФО Евгений Гурарий. В феврале в Нижний Тагил также прилетал президент России Владимир Путин. По итогам рабочей поездки он поручил выделить 400 млн рублей Нижнетагильскому машиностроительному технику на оснащение, а также поручил правительству Минобрнауки России вместе Минпромторгом придумать, как помочь вузам и промышленными компаниями научно-производственных объединений быстрее внедрять результаты научных исследований.