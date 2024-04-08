В работе владельца погибших в челябинском селе лошадей нашли пять нарушений

08 апреля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

В деятельности владельца погибших лошадей в Тюлюке выявили пять нарушений Фото: Сергей Русанов © URA.RU В работе владельца массово погибших в селе Тюлюк лошадей специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора нашли пять нарушений. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, в хозяйстве содержится 63 особи, которые круглый год живут под открытым небом. «У владельца лошадей Н. И. Иванова числятся 63 лошади. Животные находятся на круглогодичном выгуле. Место для постоянного содержания лошадей отсутствует», — отметили URA.RU в Россельхознадзоре. Специалисты отдел внутреннего ветеринарного надзора ведомства выяснили, что ветеринарные профилактические и противоэпизоотические мероприятия в отношении поголовья лошадей не проводились. Животных владелец для проведения ветеринарных мероприятий не предоставлял. Анализ информсистем показал, что хозяйство по содержанию лошадей не зарегистрировано. В действиях Иванова усмотрели нарушения закона «О ветеринарии» и нескольких нормативных актов. Среди них приказы минсельхоза РФ, решения комиссии Таможенного союза и коллегии Евразийской экономической комиссии. Собственник табуна получил предупреждение. В Россельхознадзоре напомнили, что ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы. Они обязаны не только содержать скот в надлежащем состоянии, но и соблюдать правила перевозки и убоя животных, переработки, хранения и реализации продукции животного происхождения. На массовый мор животных пожаловались жители Тюлюка. Они сообщили, что лошади всю зиму живут на холоде и умирают от голода. Активисты призвали возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В работе владельца массово погибших в селе Тюлюк лошадей специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора нашли пять нарушений. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, в хозяйстве содержится 63 особи, которые круглый год живут под открытым небом. «У владельца лошадей Н. И. Иванова числятся 63 лошади. Животные находятся на круглогодичном выгуле. Место для постоянного содержания лошадей отсутствует», — отметили URA.RU в Россельхознадзоре. Специалисты отдел внутреннего ветеринарного надзора ведомства выяснили, что ветеринарные профилактические и противоэпизоотические мероприятия в отношении поголовья лошадей не проводились. Животных владелец для проведения ветеринарных мероприятий не предоставлял. Анализ информсистем показал, что хозяйство по содержанию лошадей не зарегистрировано. В действиях Иванова усмотрели нарушения закона «О ветеринарии» и нескольких нормативных актов. Среди них приказы минсельхоза РФ, решения комиссии Таможенного союза и коллегии Евразийской экономической комиссии. Собственник табуна получил предупреждение. В Россельхознадзоре напомнили, что ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы. Они обязаны не только содержать скот в надлежащем состоянии, но и соблюдать правила перевозки и убоя животных, переработки, хранения и реализации продукции животного происхождения. На массовый мор животных пожаловались жители Тюлюка. Они сообщили, что лошади всю зиму живут на холоде и умирают от голода. Активисты призвали возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.