В челябинском селе жителей возмутил массовый мор лошадей

08 апреля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Общественники рассказали, что животные мерзнут на улице и голодают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Тюлюк Катав-Ивановского района (Челябинская область) погибают лошади. На представленных в сети фотографиях представлены туши нескольких животных. Некоторые успели разложиться. «В селе Тюлюк погибают лошади. Формально хозяин у животных есть. Но он их не кормит ни летом, ни зимой. У лошадей нет укрытия, и даже в лютые морозы они находятся на улице, пытаясь найти место, где можно укрыться хотя бы от пронизывающего ветра», — утверждают авторы паблика «Челябинский портал защиты животных». Авторы поста сообщили, что владелец на призывы односельчан позаботиться о лошадях никак не реагирует. Жители удивляются, почему не возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. «Ситуация с собственником лошадей из села Тюлюк не первый раз попадает в поле зрения органов власти и неравнодушных людей. У сожалению, министерство сельского хозяйства региона сегодня не вправе наказать владельца животных. Полномочия по контролю и надзору за выполнением ветеринарных правил содержания сельскохозяйственных животных находятся в ведении Россельхознадзора», — ответили жителям в региональном минсельхозе. В министерстве выразили надежду на то, что действия надзорного органа помогут навести порядок и призвать нерадивого владельца к ответу. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. К моменту публикации материала ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Тюлюк Катав-Ивановского района (Челябинская область) погибают лошади. На представленных в сети фотографиях представлены туши нескольких животных. Некоторые успели разложиться. «В селе Тюлюк погибают лошади. Формально хозяин у животных есть. Но он их не кормит ни летом, ни зимой. У лошадей нет укрытия, и даже в лютые морозы они находятся на улице, пытаясь найти место, где можно укрыться хотя бы от пронизывающего ветра», — утверждают авторы паблика «Челябинский портал защиты животных». Авторы поста сообщили, что владелец на призывы односельчан позаботиться о лошадях никак не реагирует. Жители удивляются, почему не возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. «Ситуация с собственником лошадей из села Тюлюк не первый раз попадает в поле зрения органов власти и неравнодушных людей. У сожалению, министерство сельского хозяйства региона сегодня не вправе наказать владельца животных. Полномочия по контролю и надзору за выполнением ветеринарных правил содержания сельскохозяйственных животных находятся в ведении Россельхознадзора», — ответили жителям в региональном минсельхозе. В министерстве выразили надежду на то, что действия надзорного органа помогут навести порядок и призвать нерадивого владельца к ответу. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. К моменту публикации материала ответ не получен.