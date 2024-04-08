В челябинском селе жителей возмутил массовый мор лошадей

В селе Тюлюк Катав-Ивановского района (Челябинская область) погибают лошади. На представленных в сети фотографиях представлены туши нескольких животных. Некоторые успели разложиться.
«В селе Тюлюк погибают лошади. Формально хозяин у животных есть. Но он их не кормит ни летом, ни зимой. У лошадей нет укрытия, и даже в лютые морозы они находятся на улице, пытаясь найти место, где можно укрыться хотя бы от пронизывающего ветра», — утверждают авторы паблика «Челябинский портал защиты животных».
Авторы поста сообщили, что владелец на призывы односельчан позаботиться о лошадях никак не реагирует. Жители удивляются, почему не возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.
«Ситуация с собственником лошадей из села Тюлюк не первый раз попадает в поле зрения органов власти и неравнодушных людей. У сожалению, министерство сельского хозяйства региона сегодня не вправе наказать владельца животных. Полномочия по контролю и надзору за выполнением ветеринарных правил содержания сельскохозяйственных животных находятся в ведении Россельхознадзора», — ответили жителям в региональном минсельхозе.
В министерстве выразили надежду на то, что действия надзорного органа помогут навести порядок и призвать нерадивого владельца к ответу. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. К моменту публикации материала ответ не получен.
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