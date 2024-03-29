29 марта 2024

Часть жителей Украины попросили покинуть Харьковскую и Одесскую области

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, десант, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Победа России может случиться в любой момент, отметил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Посольства на Украине рекомендуют своим гражданам оставить Харьковскую и Одесскую область. Это говорит о том, что победа России «будет достигаться явным образом» и может случиться в любой момент. С таким заявлением выступил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Победа России „будет достигаться явным образом“, она может случиться в любой момент. Ситуация на фронте спецоперации сродни автомобильному стеклу. Раз, и как стекло, трещины, фронт поехал. Не зря сейчас некоторые посольства на Украине рекомендуют своим гражданам оставить Харьковскую и Одесскую область. Сегодня прошла такая информация», — цитирует ТАСС слова руководителя делегации РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.

При этом Гаврилов отметил, что сегодня сложно говорить о каком-либо конструктивном диалоге с Западом, поскольку он отказывается принимать боевые реалии, происходящее на Украине. В свою очередь ВСУ вынуждены отступать без американской военной помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выразив надежду о поддержке для дальнейших контрнаступлений.

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Посольства на Украине рекомендуют своим гражданам оставить Харьковскую и Одесскую область. Это говорит о том, что победа России «будет достигаться явным образом» и может случиться в любой момент. С таким заявлением выступил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Победа России „будет достигаться явным образом“, она может случиться в любой момент. Ситуация на фронте спецоперации сродни автомобильному стеклу. Раз, и как стекло, трещины, фронт поехал. Не зря сейчас некоторые посольства на Украине рекомендуют своим гражданам оставить Харьковскую и Одесскую область. Сегодня прошла такая информация», — цитирует ТАСС слова руководителя делегации РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова. При этом Гаврилов отметил, что сегодня сложно говорить о каком-либо конструктивном диалоге с Западом, поскольку он отказывается принимать боевые реалии, происходящее на Украине. В свою очередь ВСУ вынуждены отступать без американской военной помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выразив надежду о поддержке для дальнейших контрнаступлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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