Посольства на Украине рекомендуют своим гражданам оставить Харьковскую и Одесскую область. Это говорит о том, что победа России «будет достигаться явным образом» и может случиться в любой момент. С таким заявлением выступил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Победа России „будет достигаться явным образом“, она может случиться в любой момент. Ситуация на фронте спецоперации сродни автомобильному стеклу. Раз, и как стекло, трещины, фронт поехал. Не зря сейчас некоторые посольства на Украине рекомендуют своим гражданам оставить Харьковскую и Одесскую область. Сегодня прошла такая информация», — цитирует ТАСС слова руководителя делегации РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.
При этом Гаврилов отметил, что сегодня сложно говорить о каком-либо конструктивном диалоге с Западом, поскольку он отказывается принимать боевые реалии, происходящее на Украине. В свою очередь ВСУ вынуждены отступать без американской военной помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выразив надежду о поддержке для дальнейших контрнаступлений.
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