Часть жителей Украины попросили покинуть Харьковскую и Одесскую области

30 марта 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Победа России может случиться в любой момент, отметил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посольства на Украине рекомендуют своим гражданам оставить Харьковскую и Одесскую область. Это говорит о том, что победа России «будет достигаться явным образом» и может случиться в любой момент. С таким заявлением выступил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Победа России „будет достигаться явным образом“, она может случиться в любой момент. Ситуация на фронте спецоперации сродни автомобильному стеклу. Раз, и как стекло, трещины, фронт поехал. Не зря сейчас некоторые посольства на Украине рекомендуют своим гражданам оставить Харьковскую и Одесскую область. Сегодня прошла такая информация», — цитирует ТАСС слова руководителя делегации РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова. При этом Гаврилов отметил, что сегодня сложно говорить о каком-либо конструктивном диалоге с Западом, поскольку он отказывается принимать боевые реалии, происходящее на Украине. В свою очередь ВСУ вынуждены отступать без американской военной помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выразив надежду о поддержке для дальнейших контрнаступлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посольства на Украине рекомендуют своим гражданам оставить Харьковскую и Одесскую область. Это говорит о том, что победа России «будет достигаться явным образом» и может случиться в любой момент. С таким заявлением выступил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Победа России „будет достигаться явным образом“, она может случиться в любой момент. Ситуация на фронте спецоперации сродни автомобильному стеклу. Раз, и как стекло, трещины, фронт поехал. Не зря сейчас некоторые посольства на Украине рекомендуют своим гражданам оставить Харьковскую и Одесскую область. Сегодня прошла такая информация», — цитирует ТАСС слова руководителя делегации РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова. При этом Гаврилов отметил, что сегодня сложно говорить о каком-либо конструктивном диалоге с Западом, поскольку он отказывается принимать боевые реалии, происходящее на Украине. В свою очередь ВСУ вынуждены отступать без американской военной помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выразив надежду о поддержке для дальнейших контрнаступлений.