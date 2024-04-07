«Страна»: в Одесской области пытались мобилизовать 14-летнего подростка

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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, всу,  stock
Люди в военной форме приставили к виску 14-летнего юноши автомат, передает «Страна.ua» Фото:

В Украине мобилизуют подростков. В Одесской области пытались призвать в армию 14-летнего юношу. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Измаильском районе сотрудники ТЦК, вероятно, пытались мобилизовать 14-летнего. Они жестоко задержали его на улице и, угрожая оружием, затолкали подростка в автобус», — заявило украинское СМИ. Там же отметили, что парня высадили прямо на трассе, когда стало известно, что он далеко не призывного возраста.

Сообщается, что парень «пережил физическое насилие, испытал психологические и социальные пытки». Об этом сообщил представитель поселкового совета Оксана Терзи.

По словам самого потерпевшего, люди в военной форме заломили ему руки. А в микроавтобусе приставили дуло автомата к виску и ко лбу, чтобы он не сопротивлялся. Далее его избили этими же автоматами, нанося удары по спине. На одежде похитителей были «балаклавы с нарисованными белыми челюстями».

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В Украине мобилизуют подростков. В Одесской области пытались призвать в армию 14-летнего юношу. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». «В Измаильском районе сотрудники ТЦК, вероятно, пытались мобилизовать 14-летнего. Они жестоко задержали его на улице и, угрожая оружием, затолкали подростка в автобус», — заявило украинское СМИ. Там же отметили, что парня высадили прямо на трассе, когда стало известно, что он далеко не призывного возраста. Сообщается, что парень «пережил физическое насилие, испытал психологические и социальные пытки». Об этом сообщил представитель поселкового совета Оксана Терзи. По словам самого потерпевшего, люди в военной форме заломили ему руки. А в микроавтобусе приставили дуло автомата к виску и ко лбу, чтобы он не сопротивлялся. Далее его избили этими же автоматами, нанося удары по спине. На одежде похитителей были «балаклавы с нарисованными белыми челюстями».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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