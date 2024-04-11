11 апреля 2024

Пермяк напал на сотрудницу банка из-за просьбы показать паспорт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старт работы сервиса каршеринга "Делимобиль" в Екатеринбурге , машина, водитель, автолюбитель, женщина за рулем, салон автомобиля, авто, девушка за рулем, вождение
Мужчина с ножом напал на девушку в автомобиле Фото:

Житель Очера (Пермский край) с ножом напал на представителя банка «Тинькофф». Сотрудница привезла мужчине карту и попросила у него паспорт, вместо этого получила несколько ударов ножом в плечо. Информация об этом размещена в сообществе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».

«Житель Очера заказал карту „Тинькофф“. Через пять дней сотрудница банка привезла мужчине карту и пригласила сесть в автомобиль, чтобы вручить ее. Когда женщина попросила у пермяка паспорт, он достал нож и нанес ей несколько ранений в плечо. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело», — сообщили в суде.

В суде мужчина раскаялся и сообщил, что в тот день был пьян. Он признался, что напал на женщину, потому что не имел при себе паспорта. Очерский суд отправил пермяка в колонию на два года. Его адвокат пытался обжаловать решение, но краевой суд оставил приговор без изменений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Очера (Пермский край) с ножом напал на представителя банка «Тинькофф». Сотрудница привезла мужчине карту и попросила у него паспорт, вместо этого получила несколько ударов ножом в плечо. Информация об этом размещена в сообществе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте». «Житель Очера заказал карту „Тинькофф“. Через пять дней сотрудница банка привезла мужчине карту и пригласила сесть в автомобиль, чтобы вручить ее. Когда женщина попросила у пермяка паспорт, он достал нож и нанес ей несколько ранений в плечо. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело», — сообщили в суде. В суде мужчина раскаялся и сообщил, что в тот день был пьян. Он признался, что напал на женщину, потому что не имел при себе паспорта. Очерский суд отправил пермяка в колонию на два года. Его адвокат пытался обжаловать решение, но краевой суд оставил приговор без изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...