Пермяк напал на сотрудницу банка из-за просьбы показать паспорт

12 апреля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Мужчина с ножом напал на девушку в автомобиле Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Очера (Пермский край) с ножом напал на представителя банка «Тинькофф». Сотрудница привезла мужчине карту и попросила у него паспорт, вместо этого получила несколько ударов ножом в плечо. Информация об этом размещена в сообществе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте». «Житель Очера заказал карту „Тинькофф“. Через пять дней сотрудница банка привезла мужчине карту и пригласила сесть в автомобиль, чтобы вручить ее. Когда женщина попросила у пермяка паспорт, он достал нож и нанес ей несколько ранений в плечо. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело», — сообщили в суде. В суде мужчина раскаялся и сообщил, что в тот день был пьян. Он признался, что напал на женщину, потому что не имел при себе паспорта. Очерский суд отправил пермяка в колонию на два года. Его адвокат пытался обжаловать решение, но краевой суд оставил приговор без изменений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Очера (Пермский край) с ножом напал на представителя банка «Тинькофф». Сотрудница привезла мужчине карту и попросила у него паспорт, вместо этого получила несколько ударов ножом в плечо. Информация об этом размещена в сообществе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте». «Житель Очера заказал карту „Тинькофф“. Через пять дней сотрудница банка привезла мужчине карту и пригласила сесть в автомобиль, чтобы вручить ее. Когда женщина попросила у пермяка паспорт, он достал нож и нанес ей несколько ранений в плечо. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело», — сообщили в суде. В суде мужчина раскаялся и сообщил, что в тот день был пьян. Он признался, что напал на женщину, потому что не имел при себе паспорта. Очерский суд отправил пермяка в колонию на два года. Его адвокат пытался обжаловать решение, но краевой суд оставил приговор без изменений.