Аферисты пытаются нажиться на участниках свердловской викторины «Опорный край»

После анонсирования результатов розыгрыша основных призов на свердловской викторине «Опорный край» мошенники принялись звонить участникам акции, выпрашивая номера банковских карт. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«Представляются организаторами викторины, поздравляют с победой. Затем пытаются выманить номер банковской карты разными предложениями и условиями», — сказал собеседник.
На викторине «Опорный край» свердловчанам раздали все квартиры, автомобили и мотоциклы. Теперь среди участников будут разыгрывать две тысячи смартфонов. На масштабную акцию заявились почти 2,3 миллиона жителей Среднего Урала. Вся актуальная информация о мероприятии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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