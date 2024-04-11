Неугодного пермского борца с оргпреступностью и терроризмом уволили из полиции

12 апреля 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Майор МВД уволился после конфликта с руководством Фото: Анна Майорова © URA.RU В ГУ МВД по Пермскому краю оперативника, занимающегося борьбой с организованной преступностью и терроризмом уволили после конфликта с руководством. Позже майора полиции обвинили во взяточничестве и возбудили против него уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с обстоятельствами уголовного дела. В основу уголовного дела легли показания некоего Михаила (имя изменено — прим. ред.). Он сообщил следствию, что с 2020 по 2023 год передал майору полиции 18 тысяч рублей для того, чтобы полицейский нашел для него адреса кредитных должников, чтобы взыскать с них деньги. «Мой доверитель достоверно знал, что эти должники дали свое согласие на разглашение персональных данных. Он сообщил Михаилу, что может передать ему лишь данные, которые содержаться в одном из интернет-приложений», — рассказал URA.RU адвокат полицейского Олег Загребин. По словам адвоката, следствие не принимает к сведению, что в 2022 году Михаил убедил моего подзащитного в том, чтобы тот взял в кредит 800 тысяч рублей и отдал ему деньги. Михаил заверил полицейского, что впоследствии отдаст ему деньги с процентами, заработав на бирже. По сути, он совершил мошеннические действия, а когда пришло время возвращать деньги, он просто заявил на полицейского, будто тот за взятку разглашал ему какие-то сведения В 2023 году между майором полиции и его руководством произошел конфликт. Тогда, по данным источников URA.RU, правоохранитель раскрыл резонансное преступление, но ему не позволили заниматься этим делом. Сразу после этого он написал рапорт о переводе в уголовный розыск, но был уволен в связи с возбуждением уголовного дела в отношении него. В полиции Индустриального района посчитали, что полученные обманным путем 800 тысяч рублей не являются нарушением закона и прислали майору МВД отказ в возбуждении уголовного дела. Сам же он 14 лет проработал в полиции, имеет медали и грамоты от министра МВД, за все время службы не имел ни одного взыскания, осуществлял оперативное сопровождение резонансных дел в крае. На сегодняшний день следствие по делу полицейского завершено, все материалы переданы в суд. URA.RU направило запросы в пресс-службы СУ СК и ГУ МВД по Пермскому краю. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что оперативниками Пермского края был выявлен факт противоправной деятельности, совершенный сотрудником регионального подразделения экономической безопасности. «По результатам служебной проверки гражданин был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — уточнили в полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ГУ МВД по Пермскому краю оперативника, занимающегося борьбой с организованной преступностью и терроризмом уволили после конфликта с руководством. Позже майора полиции обвинили во взяточничестве и возбудили против него уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с обстоятельствами уголовного дела. В основу уголовного дела легли показания некоего Михаила (имя изменено — прим. ред.). Он сообщил следствию, что с 2020 по 2023 год передал майору полиции 18 тысяч рублей для того, чтобы полицейский нашел для него адреса кредитных должников, чтобы взыскать с них деньги. «Мой доверитель достоверно знал, что эти должники дали свое согласие на разглашение персональных данных. Он сообщил Михаилу, что может передать ему лишь данные, которые содержаться в одном из интернет-приложений», — рассказал URA.RU адвокат полицейского Олег Загребин. По словам адвоката, следствие не принимает к сведению, что в 2022 году Михаил убедил моего подзащитного в том, чтобы тот взял в кредит 800 тысяч рублей и отдал ему деньги. Михаил заверил полицейского, что впоследствии отдаст ему деньги с процентами, заработав на бирже. По сути, он совершил мошеннические действия, а когда пришло время возвращать деньги, он просто заявил на полицейского, будто тот за взятку разглашал ему какие-то сведения В 2023 году между майором полиции и его руководством произошел конфликт. Тогда, по данным источников URA.RU, правоохранитель раскрыл резонансное преступление, но ему не позволили заниматься этим делом. Сразу после этого он написал рапорт о переводе в уголовный розыск, но был уволен в связи с возбуждением уголовного дела в отношении него. В полиции Индустриального района посчитали, что полученные обманным путем 800 тысяч рублей не являются нарушением закона и прислали майору МВД отказ в возбуждении уголовного дела. Сам же он 14 лет проработал в полиции, имеет медали и грамоты от министра МВД, за все время службы не имел ни одного взыскания, осуществлял оперативное сопровождение резонансных дел в крае. На сегодняшний день следствие по делу полицейского завершено, все материалы переданы в суд. URA.RU направило запросы в пресс-службы СУ СК и ГУ МВД по Пермскому краю. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что оперативниками Пермского края был выявлен факт противоправной деятельности, совершенный сотрудником регионального подразделения экономической безопасности. «По результатам служебной проверки гражданин был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — уточнили в полиции.