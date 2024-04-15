На Пермском тракте образовалась девятикилометровая пробка

Дорожники предлагают объезжать пробку через Первоуральск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург с 316 по 325-й километр образовалась пробка из-за дорожных работ. Объехать затор можно через Первоуральск, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

«Внимание! На автодороге Р-242 316 — 325-й километр затруднено движение в Пермь в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ. Возможный путь объезда через Первоуральск со съездом на 326-й километр и возвращением на автодорогу на 316-й километр», — следует из сообщения.

Дорожники призвали автомобилистов заранее планировать маршрут. «Будьте внимательны», — подытожили в учреждении.