На Пермском тракте образовалась девятикилометровая пробка

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Автобусный вокзал и виды города. Курган, автомобильная пробка, лето, затор на дороге, трафик, мост бурова-петрова
Дорожники предлагают объезжать пробку через Первоуральск Фото:

На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург с 316 по 325-й километр образовалась пробка из-за дорожных работ. Объехать затор можно через Первоуральск, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

«Внимание! На автодороге Р-242 316 — 325-й километр затруднено движение в Пермь в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ. Возможный путь объезда через Первоуральск со съездом на 326-й километр и возвращением на автодорогу на 316-й километр», — следует из сообщения.

Дорожники призвали автомобилистов заранее планировать маршрут. «Будьте внимательны», — подытожили в учреждении.

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На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург с 316 по 325-й километр образовалась пробка из-за дорожных работ. Объехать затор можно через Первоуральск, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора». «Внимание! На автодороге Р-242 316 — 325-й километр затруднено движение в Пермь в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ. Возможный путь объезда через Первоуральск со съездом на 326-й километр и возвращением на автодорогу на 316-й километр», — следует из сообщения. Дорожники призвали автомобилистов заранее планировать маршрут. «Будьте внимательны», — подытожили в учреждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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