В Пермском крае врачи выявили сотни случаев заболеваний раком

Анастасия Крутень призвала жителей Пермского края пройти диспансеризацию, чтобы предупредить опасные заболевания Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае в 2022 году выявлено 400 случаев онкозаболеваний. Такие данные на заседании краевого правительства привела глава минздрава Прикамья Анастасия Крутень. Чиновница рассказала об итогах диспансеризация населения в 2022 году. Прямая трансляция заседания велась на странице группы «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«В 2022 году профилактические мероприятия прошли более 600 тысяч жителей Пермского края. Болезни сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смерти населения РФ и Пермского края — в прошлом году выявлено больше 8 тысяч случаев заболеваний, свыше 600 случаев сахарного диабета и 400 случаев рака», — сказала Крутень, добавив, что указанные болезни «давно помолодели».

Отдельно Крутень затронула работающее население в регионе. Глава минздрава призвала не полагаться исключительно на медобследование, которые проводят работодатели, поскольку «оно не включает исследование на рак толстого кишечника, груди, предстательной железы».

Крутень напомнила, что работник предприятия или организации имеет право на один оплачиваемый день отпуска для прохождения диспансеризации. Чиновница призвала глав муниципалитетов, работодателей, а также волонтеров активнее информировать граждан о возможности прохождения диспансеризации.

Ранее в министерстве Пермского края рассказали о продуктах, которые могут спровоцировать развитие многих заболеваний и расстройств, в том числе, рака. Выявлять злокачественные новообразования сможет искусственный интеллект.