В Магнитогорске пьяная внучка угнала машину деда. Фото

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Новые Рено возле ПНФ. Екатеринбург, рено, иномарка, автомобиль
Пьяная девушка угнала Renault Logan у своего деда и попала в ДТП Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 29-летняя девушка будучи в состоянии опьянения угнала машину у своего деда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Магнитогорске сотрудники ГИБДД вернули пенсионеру угнанный автомобиль. Злоумышленницей оказалась 29-летняя внучка автовладельца, находившаяся в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе.

Одновременно с сообщением о пропажи авто Renault Logan поступила и информация о ДТП с участием этой же иномарки. Машина была найдена в течение двух часов, а виновница была задержана при попытке скрыться с места преступления. Злоумышленницей оказалась внучка собственника автомобиля, которая тайно взяла ключи и решила покататься.

На девушку завели уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Внучка угнала иномарку Renault Logan у своего дедушки
Внучка угнала иномарку Renault Logan у своего дедушки
Фото:
Последствия ДТП, которое произошло при угоне
Последствия ДТП, которое произошло при угоне
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области 29-летняя девушка будучи в состоянии опьянения угнала машину у своего деда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В Магнитогорске сотрудники ГИБДД вернули пенсионеру угнанный автомобиль. Злоумышленницей оказалась 29-летняя внучка автовладельца, находившаяся в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе. Одновременно с сообщением о пропажи авто Renault Logan поступила и информация о ДТП с участием этой же иномарки. Машина была найдена в течение двух часов, а виновница была задержана при попытке скрыться с места преступления. Злоумышленницей оказалась внучка собственника автомобиля, которая тайно взяла ключи и решила покататься. На девушку завели уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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