В Магнитогорске пьяная внучка угнала машину деда. Фото

17 апреля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Пьяная девушка угнала Renault Logan у своего деда и попала в ДТП Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области 29-летняя девушка будучи в состоянии опьянения угнала машину у своего деда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В Магнитогорске сотрудники ГИБДД вернули пенсионеру угнанный автомобиль. Злоумышленницей оказалась 29-летняя внучка автовладельца, находившаяся в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе. Одновременно с сообщением о пропажи авто Renault Logan поступила и информация о ДТП с участием этой же иномарки. Машина была найдена в течение двух часов, а виновница была задержана при попытке скрыться с места преступления. Злоумышленницей оказалась внучка собственника автомобиля, которая тайно взяла ключи и решила покататься. На девушку завели уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Внучка угнала иномарку Renault Logan у своего дедушки Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Последствия ДТП, которое произошло при угоне Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области 29-летняя девушка будучи в состоянии опьянения угнала машину у своего деда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В Магнитогорске сотрудники ГИБДД вернули пенсионеру угнанный автомобиль. Злоумышленницей оказалась 29-летняя внучка автовладельца, находившаяся в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе. Одновременно с сообщением о пропажи авто Renault Logan поступила и информация о ДТП с участием этой же иномарки. Машина была найдена в течение двух часов, а виновница была задержана при попытке скрыться с места преступления. Злоумышленницей оказалась внучка собственника автомобиля, которая тайно взяла ключи и решила покататься. На девушку завели уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.