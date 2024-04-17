В Свердловской области ожидают подъем уровня воды в реках

В Свердловской области ожидается интенсивный подъем уровня воды в реках. Это связано с дождями и потеплением, передает департамент информполитики региона слова начальника отдела гидрологических прогнозов уральского УГМС Нели Мирошниковой.
«На данном этапе ситуация в Свердловской области стабильная. В связи с ожидаемым повышением температуры воздуха и выпадением дождей, в том числе в горных районах, местами в реках в западной части области возможны интенсивный подъем уровня воды и выход воды на пойму, типичные для каждого года», — пояснила Мирошникова.
На Среднем Урале выявили семь паводкоопасных направлений, на которые направлено особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.
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