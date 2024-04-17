В Свердловской области ожидают подъем уровня воды в реках

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Краснотурьинск. Свердловская область, деревня, село, река
Подъем уровня воды связан с осадками и потеплением Фото:

В Свердловской области ожидается интенсивный подъем уровня воды в реках. Это связано с дождями и потеплением, передает департамент информполитики региона слова начальника отдела гидрологических прогнозов уральского УГМС Нели Мирошниковой.

«На данном этапе ситуация в Свердловской области стабильная. В связи с ожидаемым повышением температуры воздуха и выпадением дождей, в том числе в горных районах, местами в реках в западной части области возможны интенсивный подъем уровня воды и выход воды на пойму, типичные для каждого года», — пояснила Мирошникова.

На Среднем Урале выявили семь паводкоопасных направлений, на которые направлено особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.

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В Свердловской области ожидается интенсивный подъем уровня воды в реках. Это связано с дождями и потеплением, передает департамент информполитики региона слова начальника отдела гидрологических прогнозов уральского УГМС Нели Мирошниковой. «На данном этапе ситуация в Свердловской области стабильная. В связи с ожидаемым повышением температуры воздуха и выпадением дождей, в том числе в горных районах, местами в реках в западной части области возможны интенсивный подъем уровня воды и выход воды на пойму, типичные для каждого года», — пояснила Мирошникова. На Среднем Урале выявили семь паводкоопасных направлений, на которые направлено особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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