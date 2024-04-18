В Крыму ФСБ задержала 12 членов неонацистской группировки «Белая масть»

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
У членов группировки «Белая масть» было изъято оружие Фото:

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) провели операцию по задержанию 12 участников неонацистской группировки «Белая Масть». У радикалов было изъято оружие.

«Были задержаны 12 функционеров межрегиональной неонацистской структуры «Белая Масть», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что в результате спецоперации у радикалов изъяли оружие, экстремистскую литературу, холодное оружие, а также атрибутику с призывами в поддержку украинских националистов и фашистов.

В ходе операции также были обнаружены средства связи, которые использовались задержанными для распространения экстремистского контента. Уточняется, что идеологом крымской группировки «Белая Масть» является 24-летний Михаил Мауров. Он должен был сформировать националистический отряд в Крыму и отправить его на Украину для участия в боевых действиях против российской армии, заключили в газете.

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В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) провели операцию по задержанию 12 участников неонацистской группировки «Белая Масть». У радикалов было изъято оружие. «Были задержаны 12 функционеров межрегиональной неонацистской структуры «Белая Масть», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что в результате спецоперации у радикалов изъяли оружие, экстремистскую литературу, холодное оружие, а также атрибутику с призывами в поддержку украинских националистов и фашистов. В ходе операции также были обнаружены средства связи, которые использовались задержанными для распространения экстремистского контента. Уточняется, что идеологом крымской группировки «Белая Масть» является 24-летний Михаил Мауров. Он должен был сформировать националистический отряд в Крыму и отправить его на Украину для участия в боевых действиях против российской армии, заключили в газете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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