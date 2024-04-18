В Крыму ФСБ задержала 12 членов неонацистской группировки «Белая масть»

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) провели операцию по задержанию 12 участников неонацистской группировки «Белая Масть». У радикалов было изъято оружие.
«Были задержаны 12 функционеров межрегиональной неонацистской структуры «Белая Масть», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что в результате спецоперации у радикалов изъяли оружие, экстремистскую литературу, холодное оружие, а также атрибутику с призывами в поддержку украинских националистов и фашистов.
В ходе операции также были обнаружены средства связи, которые использовались задержанными для распространения экстремистского контента. Уточняется, что идеологом крымской группировки «Белая Масть» является 24-летний Михаил Мауров. Он должен был сформировать националистический отряд в Крыму и отправить его на Украину для участия в боевых действиях против российской армии, заключили в газете.
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