В Крыму ФСБ задержала 12 членов неонацистской группировки «Белая масть»

18 апреля 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

У членов группировки «Белая масть» было изъято оружие Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) провели операцию по задержанию 12 участников неонацистской группировки «Белая Масть». У радикалов было изъято оружие. «Были задержаны 12 функционеров межрегиональной неонацистской структуры «Белая Масть», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что в результате спецоперации у радикалов изъяли оружие, экстремистскую литературу, холодное оружие, а также атрибутику с призывами в поддержку украинских националистов и фашистов. В ходе операции также были обнаружены средства связи, которые использовались задержанными для распространения экстремистского контента. Уточняется, что идеологом крымской группировки «Белая Масть» является 24-летний Михаил Мауров. Он должен был сформировать националистический отряд в Крыму и отправить его на Украину для участия в боевых действиях против российской армии, заключили в газете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) провели операцию по задержанию 12 участников неонацистской группировки «Белая Масть». У радикалов было изъято оружие. «Были задержаны 12 функционеров межрегиональной неонацистской структуры «Белая Масть», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что в результате спецоперации у радикалов изъяли оружие, экстремистскую литературу, холодное оружие, а также атрибутику с призывами в поддержку украинских националистов и фашистов. В ходе операции также были обнаружены средства связи, которые использовались задержанными для распространения экстремистского контента. Уточняется, что идеологом крымской группировки «Белая Масть» является 24-летний Михаил Мауров. Он должен был сформировать националистический отряд в Крыму и отправить его на Украину для участия в боевых действиях против российской армии, заключили в газете.