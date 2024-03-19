Путин поручил ФСБ наказать предателей России: главные заявления президента

Путин поручил ФСБ выявлять предателей России и наказывать их без срока давности

19 марта 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Путин выступал на заседании коллегии ФСБ России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин призвал ФСБ не забывать о предателях, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы и жестко пресекать любые попытки посеять смуту в стране. Заявление об этом прозвучали на заседании коллегии ФСБ России. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». URA.RU рассказывает об основных заявлениях Путина, прозвучавших на заседании коллегии ФСБ России. Зона СВО Путин призвал продолжить работу по кадровому и техническому укреплению подразделений ФСБ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он подчеркнул важность владения ситуацией на местах, опоры на поддержку граждан и опыта борьбы с международным терроризмом. Глава государства отметил, что неонацистский киевский режим перешел к террористическим методам. Идут обстрелы мирных жителей, покушения на представителей власти, общественных деятелей. Он также отметил попытки Киева вербовать исполнителей диверсий и терактов в местах массового пребывания людей и на критически важных объектах инфраструктуры России. Это делается с целью запугать, дестабилизировать российское общество. Обращение к ФСБ и пограничным службам Президент РФ попросил ФСБ усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Путин поручил ФСБ заняться этим совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета (НАК). Владимир Путин также поблагодарил пограничников, военных армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцев из отрядов территориальной обороны за четкие, за слаженные действия в отражении действий врага. Он отметил, что группировки противника планировали устроить террористический рейд в Белгородской и Курской областях. Глава РФ считает, что стоит и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп. Он отметил, что стоит это делать не только на «сухопутных участках, но и на морских направлениях», в первую очередь на Черном море. Президент подчеркнул, что сотрудники ФСБ «выполняют особые задачи, сложные, нестандартные, зачастую связанные с риском для здоровья и жизни тех, кто это делает». Он также отметил, что граждане России рассчитывают на их надежность и профессионализм. Путин также отметил, что героизм павших при исполнении служебного долга сотрудников ФСБ, всегда будет служить примером для нынешнего и для будущих поколений сотрудников специальных служб О диверсантах и предателях Путин отметил высокую эффективность укрепления государственной границы, подчеркнув, что все попытки прорыва на российскую территорию диверсионно-террористических банд провалились. Он заявил, что данные банды, состоят из регулярных частей противника, зарубежных наемников и «всякого рода отребья», которое оказалось на территории Украины. Глава государства отметил, что не стоит забывать о предателях и надо выявить их поименно. «Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому», — отметил президент. Владимир Путин отметил, что группировки противника планировали устроить террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей. Однако планы противника были разрушены. «[Они] были встречены достойно, огнем, что называется, на подходе, и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию», — заявил президент. Борьба с коррупцией и киберугрозами Глава РФ заявил, что стоит продолжить системную антикоррупционную работу. Особое внимание надо уделить сфере гособоронзаказа, реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ. Путин отметил, что растет количество атак на информационную инфраструктуру страны. Он предложил расширить возможности для превентивной реакции на подобные угрозы, а также усилить защиту отечественной информационной инфраструктуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин призвал ФСБ не забывать о предателях, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы и жестко пресекать любые попытки посеять смуту в стране. Заявление об этом прозвучали на заседании коллегии ФСБ России. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». URA.RU рассказывает об основных заявлениях Путина, прозвучавших на заседании коллегии ФСБ России. Путин призвал продолжить работу по кадровому и техническому укреплению подразделений ФСБ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он подчеркнул важность владения ситуацией на местах, опоры на поддержку граждан и опыта борьбы с международным терроризмом. Глава государства отметил, что неонацистский киевский режим перешел к террористическим методам. Идут обстрелы мирных жителей, покушения на представителей власти, общественных деятелей. Он также отметил попытки Киева вербовать исполнителей диверсий и терактов в местах массового пребывания людей и на критически важных объектах инфраструктуры России. Это делается с целью запугать, дестабилизировать российское общество. Президент РФ попросил ФСБ усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Путин поручил ФСБ заняться этим совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета (НАК). Владимир Путин также поблагодарил пограничников, военных армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцев из отрядов территориальной обороны за четкие, за слаженные действия в отражении действий врага. Он отметил, что группировки противника планировали устроить террористический рейд в Белгородской и Курской областях. Глава РФ считает, что стоит и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп. Он отметил, что стоит это делать не только на «сухопутных участках, но и на морских направлениях», в первую очередь на Черном море. Президент подчеркнул, что сотрудники ФСБ «выполняют особые задачи, сложные, нестандартные, зачастую связанные с риском для здоровья и жизни тех, кто это делает». Он также отметил, что граждане России рассчитывают на их надежность и профессионализм. Путин также отметил, что героизм павших при исполнении служебного долга сотрудников ФСБ, всегда будет служить примером для нынешнего и для будущих поколений сотрудников специальных служб Путин отметил высокую эффективность укрепления государственной границы, подчеркнув, что все попытки прорыва на российскую территорию диверсионно-террористических банд провалились. Он заявил, что данные банды, состоят из регулярных частей противника, зарубежных наемников и «всякого рода отребья», которое оказалось на территории Украины. Глава государства отметил, что не стоит забывать о предателях и надо выявить их поименно. «Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому», — отметил президент. Владимир Путин отметил, что группировки противника планировали устроить террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей. Однако планы противника были разрушены. «[Они] были встречены достойно, огнем, что называется, на подходе, и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию», — заявил президент. Глава РФ заявил, что стоит продолжить системную антикоррупционную работу. Особое внимание надо уделить сфере гособоронзаказа, реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ. Путин отметил, что растет количество атак на информационную инфраструктуру страны. Он предложил расширить возможности для превентивной реакции на подобные угрозы, а также усилить защиту отечественной информационной инфраструктуры.