Около 30 украинских силовиков, относившихся к неонацистским группировкам, ликвидированы в результате удара ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, под один из ударов, нанесенных 23 марта по военным объектам в Харькове, попали общежития Харьковского национального университета внутренних дел. «В Харькове он известен как школа МВД „Бандурки“. Там находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады Национальной полиции „Лють“», — сообщил Лебедев.
Также ночью 23 марта был нанесен удар по расположению украинских военных в санатории поселка имени Герцена в Харькове. «Жившие в санатории военные были хорошо вооружены и экипированы», — отметил Лебедев. Были ли среди убитых иностранные военные, пока неизвестно.
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