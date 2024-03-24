Армия и оружие РИАН: 30 украинских силовиков ликвидированы ВС РФ в Харькове 24 марта 2024 в 13:05 Размер текста - 17 + Были ли среди убитых иностранные военные, пока неизвестно Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 30 украинских силовиков, относившихся к неонацистским группировкам, ликвидированы в результате удара ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. По его словам, под один из ударов, нанесенных 23 марта по военным объектам в Харькове, попали общежития Харьковского национального университета внутренних дел. «В Харькове он известен как школа МВД „Бандурки“. Там находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады Национальной полиции „Лють“», — сообщил Лебедев. Также ночью 23 марта был нанесен удар по расположению украинских военных в санатории поселка имени Герцена в Харькове. «Жившие в санатории военные были хорошо вооружены и экипированы», — отметил Лебедев. Были ли среди убитых иностранные военные, пока неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Около 30 украинских силовиков, относившихся к неонацистским группировкам, ликвидированы в результате удара ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. По его словам, под один из ударов, нанесенных 23 марта по военным объектам в Харькове, попали общежития Харьковского национального университета внутренних дел. «В Харькове он известен как школа МВД „Бандурки“. Там находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады Национальной полиции „Лють“», — сообщил Лебедев. Также ночью 23 марта был нанесен удар по расположению украинских военных в санатории поселка имени Герцена в Харькове. «Жившие в санатории военные были хорошо вооружены и экипированы», — отметил Лебедев. Были ли среди убитых иностранные военные, пока неизвестно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям