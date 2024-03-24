РИАН: 30 украинских силовиков ликвидированы ВС РФ в Харькове

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Были ли среди убитых иностранные военные, пока неизвестно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Около 30 украинских силовиков, относившихся к неонацистским группировкам, ликвидированы в результате удара ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, под один из ударов, нанесенных 23 марта по военным объектам в Харькове, попали общежития Харьковского национального университета внутренних дел. «В Харькове он известен как школа МВД „Бандурки“. Там находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады Национальной полиции „Лють“», — сообщил Лебедев.

Также ночью 23 марта был нанесен удар по расположению украинских военных в санатории поселка имени Герцена в Харькове. «Жившие в санатории военные были хорошо вооружены и экипированы», — отметил Лебедев. Были ли среди убитых иностранные военные, пока неизвестно.

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Около 30 украинских силовиков, относившихся к неонацистским группировкам, ликвидированы в результате удара ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. По его словам, под один из ударов, нанесенных 23 марта по военным объектам в Харькове, попали общежития Харьковского национального университета внутренних дел. «В Харькове он известен как школа МВД „Бандурки“. Там находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады Национальной полиции „Лють“», — сообщил Лебедев. Также ночью 23 марта был нанесен удар по расположению украинских военных в санатории поселка имени Герцена в Харькове. «Жившие в санатории военные были хорошо вооружены и экипированы», — отметил Лебедев. Были ли среди убитых иностранные военные, пока неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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