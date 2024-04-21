На Украине хотят готовить к армии со школьной скамьи

В украинских школах введут предмет «Защита Украины»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , кабинет, школьник, класс, школьный класс, школа, школьники
Предмет будет способствовать «совершенствованию военной подготовки и военно-патриотического воспитания» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине хотят начать готовить к армии со школьной скамьи. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета».

Новый предмет «Защита Украины» будет введен в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего, высшего образования. Программы будут разработаны и утверждены министерством образования по согласованию с министерством обороны, передает газета.

Ранее говорилось о том, что Украина в скором времени может начать мобилизацию женщин. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева. Она считает, что необходимо с раннего возраста готовить женщин к службе в армии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал эту идею, назвав ее глупостью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине хотят начать готовить к армии со школьной скамьи. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета». Новый предмет «Защита Украины» будет введен в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего, высшего образования. Программы будут разработаны и утверждены министерством образования по согласованию с министерством обороны, передает газета. Ранее говорилось о том, что Украина в скором времени может начать мобилизацию женщин. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева. Она считает, что необходимо с раннего возраста готовить женщин к службе в армии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал эту идею, назвав ее глупостью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...