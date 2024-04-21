На Украине хотят готовить к армии со школьной скамьи

На Украине хотят начать готовить к армии со школьной скамьи. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета».
Новый предмет «Защита Украины» будет введен в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего, высшего образования. Программы будут разработаны и утверждены министерством образования по согласованию с министерством обороны, передает газета.
Ранее говорилось о том, что Украина в скором времени может начать мобилизацию женщин. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева. Она считает, что необходимо с раннего возраста готовить женщин к службе в армии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал эту идею, назвав ее глупостью.
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